Magiczne Nadrzecze wciąż urzeka

[Zdjęcia] 14 października zakończył się dwudziesty, jubileuszowy, sezon artystyczny Fundacji Kresy 2000. Końcowym, bardzo mocnym akcentem obchodów był pokaz sztuki „Drzewo” autorstwa Wiesława Myśliwskiego.

Dla Alicji Jachiewicz i Stefana Szmidta, twórców Fundacji Kresy 2000, sztuka ta ma wymiar szczególny. Po raz pierwszy została zaprezentowana w Nadrzeczu k. Biłgoraja 16 lat temu. Tytułowym drzewem, przy którym odbyło się wówczas przedstawienie, była przydrożna stara lipa sąsiadująca z posesją twórców Fundacji. Wtedy też Stefan Szmidt wpadł na pomysł, by sztukę tę pokazać również w innych miejscach. – Jesienią 2009 roku wyruszyliśmy z Nadrzecza w długą drogę, podejmując trudy pielgrzymowania teatralnego od drzewa do drzewa, aby budzić pamięć innych starych drzew, opisując przestrzeń wokół nich słowem Wiesława Myśliwskiego. Trafiliśmy do wielu zakątków naszego kraju. Łącznie zagraliśmy „Drzewo” w ponad czterdziestu różnych miejscach Polski – wspomina twórca spektaklu. Tegoroczne widowisko w Nadrzeczu zamknęło dwudziesty, jubileuszowy sezon artystyczny Fundacji Kresy 2000. Wystąpiła w nim plejada znanych i popularnych aktorów, m.in. Ewa Gorzelak (Zośka), Zbigniew Dziduch (Franek), Paweł Jamro (Inżynier), Zdzisław Wardejn (Milicjant), Małgorzata Pritulak (Stara Baba), Magdalena Maścianica (Żona Dudy), Adam Kozera (Kościelny), Jerzy Złotnicki (Partyzant), Stanisław Biczysko (Dziedzic), Stanisław Brudny (Sebastian), Andrzej Kobielski (Robotnik), Arkadiusz Głogowski (Strażak). Warto też wspomnieć, że wnuczka Jędrka zagrał Kacper Grabowski, a w roli Kołodzieja wystąpił Marek Urban, aktor i reżyser niżańskiego amatorskiego teatru „Kontynuacja”. Oczywiście w przedstawieniu wystąpili też gospodarze „Domu Służebnego Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu”, to znaczy Stefan Szmidt, który wystąpił w roli Dudy, a także Alicja Jachiewicz jako Pani Dziedziczka.

Autor: Janusz Ogiński

Więcej w papierowym wydaniu gazety – 26.10.2017