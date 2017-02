Lutowa masakra

W święto Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1944 roku, przed świtem zaczęła się okrutna pacyfikacja jakiej jeszcze Niemcy nie przeprowadzili na Zasaniu. Okrążyli Borów, Wólkę Szczecką, Szczecyn, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski i Karasiówkę. Wsie zostały zamknięte kordonem przez trzy tysiące żołnierzy i policjantów.

W akcji pacyfikacyjnej brały udział artyleria, samochody pancerne, czołgi a także zwiadowcze samoloty. Akcja trwała do wieczora 3 lutego. Napastnicy mordowali bez względu na płeć czy wiek ofiar. Ludzie ponosili śmierć od wybuchów artyleryjskich, kul, bagnetów, od dymu i ognia. Szczególnym okrucieństwem wykazali się Ukraińcy z SS Galizien.

Pierwsze ofiary

Oddziały zmierzające na pacyfikację Łążka Zaklikowskiego i Łążka Chwałowskiego wyładowały się na stacji kolejowej w Zaklikowie. Przejechały przez Irenę i okrążyły najpierw Łążek Zaklikowski. Wehrmacht utworzył pierścień wokół Łążków już w okolicznych lasach. Pierwsze zostały zaatakowane Szczecyn i Łążek Zaklikowski. Sygnałem do pacyfikacji stała się kanonada artylerii umieszczonej na tzw. Kamiennej Górze.

Łążek Zaklikowski zaczął płonąć, ludzie uciekali z domów, ale Niemcy i Ukraińcy zabijali ich strzelając z karabinów. Niektórzy ukrywali się w przygotowanych wcześniej schronach, nieliczni z nich uratowali życie. Wkraczając do Łążka Zaklikowskiego czy Chwałowskiego, esesmani przeprowadzali rewizję domów, mieszkańców wyprowadzali na zewnątrz i rozstrzeliwali, a zabudowania palili. Wielu ludzi spalono żywcem, niektórych spędzano do domów, do których przez okna napastnicy wrzucali granaty. Józef Pietruszka opowiadał, że do murowanego domu Niemcy spędzili dwadzieścia osób, przeważnie kobiety, kazali się położyć na podłodze. Wtedy wrzucili do środka granaty i oddali kilka serii z automatów, a potem podpalili dom i poszli dalej zabijać. Pomimo tego nie wszyscy zginęli – ocalała na przykład jedna kobieta, która nawet nie była ranna, miała tylko przestrzeloną spódnicę.

Bezlitośnie zabijano wszystkich, palono chałupy i zabudowania, uciekających ostrzeliwano z broni, nie było różnicy czy to kobiety, starzy ludzie czy dzieci. Niektórym mieszkańcom udało się mimo obławy przedostać do pobliskich lasów i przeżyć, ale do wsi długo jeszcze nie mogli wrócić, ponieważ Niemcy wysyłali na teren zniszczonych wsi uzbrojone patrole, które zabijały napotkanych ludzi.

Kazimierz Urbański przeżył pacyfikację Łążka Zaklikowskiego. Tak wspominał czas pacyfikacji: W dniu 2 lutego 1944 roku rano wieś została otoczona przez wojsko niemieckie, była też grupa ukraińska, słyszałem jak do siebie mówili po rusku. Wojsko strzelało do ludzi wybiegających z chałup, widziałem jak zastrzelili mego ojca na drodze, później ocaleli sąsiedzi mówili, że strzelano też w chałupach. Tak zginęła moja matka, ja wybiegłem na dwór z małym chłopcem, którego też zastrzelono. Mnie udało się ukryć, najpierw za jakimś kominem, potem pobiegłem na posesję sąsiadów, gdzie chałupa stała już w ogniu. Strzelano ciągle za mną, udało się jednak wskoczyć do dołu po kartoflach. Dół był zakryty słomą. Żołnierze strzelając podpalili słomę. Mimo dymu i ognia nie wyskoczyłem z dołu, bo słyszałem strzały. W końcu, nie mogąc dłużej wytrzymać, wyskoczyłem poprzez płomienie. Udało mi się ostatecznie ukryć w małym rowku przy drodze, gdzie dopiero w połowie nocy znaleźli mnie inni ocaleli ludzie. Skutkiem ognia, przez jaki musiałem przejść, mam zniekształconą twarz od poparzeń i bardzo zniekształcone ręce. Nie mogę zupełnie pracować. Straciłem wszystkich członków rodziny, jedyny nasz majątek został spalony. Cała wieś spłonęła, została tylko szkoła i cerkiew.

Akcja w Łążku Chwałowskim

Okrutna była również pacyfikacja Łążka Chwałowskiego. Wieś była niewielka, mieszkało w niej nieco ponad trzydzieści rodzin. Jej mieszkańcy mieli większą szansę ocalenia, ponieważ Niemcy posuwali się od Łążka Zaklikowskiego, który już płonął. Niemiecko-ukraiński kordon nie był jeszcze zamknięty. Część mieszkańców, korzystając z tego, zbiegła do lasu i uratowała życie. Uratowali się również ludzie, którzy jeszcze przed świtem poszli do kościoła w Pniowie na mszę na święto Matki Boskiej Gromnicznej. Pozostałe w Łążku Chwałowskim rodziny czekał okrutny los. Niemcy otoczyli wieś i zaczęli strzelać do wszystkich, których zauważyli. Część ludzi zapędzili do domów i je podpalili.

Jan Janowski przeżył pacyfikację Łążka Chwałowskiego: Byłem w tym czasie w domu i spostrzegłem, że wojsko niemieckie zajeżdża z czołgami, z których wyskakiwali żołnierze z karabinami maszynowymi i zajmowali pozycje okrążające przysiółek. Równocześnie przybył także oddział piechoty, który zaczął okrążać wieś. Gdy to zauważyłem, uciekłem z domu do lasu. Równocześnie i inni mieszkańcy Łążka uciekali do lasu. Ludzi, którzy nie zdążyli uciec, tak mężczyzn jak też kobiety i dzieci, oprawcy zapędzali do domów i podpalali je, wraz z ludźmi. Kto nie wszedł do domu, tego zastrzelono na podwórzu, czy gdziekolwiek znajdował się w tym czasie. Akcja trwała od godz. 8 dnia 2 II 1944 r. przez cały dzień i noc, aż do 3 II 1944 r. W dniu 3 II przed wieczorem Niemcy po zupełnym zniszczeniu wsi i wymordowaniu ludzi odeszli. Wiadomo mi jest, że zostało zamordowanych ok. 66 ludzi – mężczyzn, kobiet i dzieci. Nikogo nie aresztowali, ani też nikogo nie wywieźli. Spalono 66 budynków (…) Uniknęli śmierci tylko ci, którzy zdążyli uciec. Mogę stwierdzić tylko, że razem ze mną uciekło ok. 20 ludzi mężczyzn, kobiet i starszych dzieci, które mogły uciekać. Przez cały czas trwania akcji aż do końca przebywałem w lesie, ok. 6 km od miejsca, w którym to się działo. Po skończonej akcji Niemcy przyjeżdżali codziennie i grabili, co jeszcze pozostało, jak bydło, drób itp. Nie dopuszczali nikogo do wsi i nie pozwolili grzebać zwłok zabitych przez dwa tygodnie. Gdy w czwartym dniu po akcji spotkali na zgliszczach swego domu Barbarę Pietruszkową, natychmiast ją zabili…

Maria Kurkiewicz z Łążka Chwałowskiego była świadkiem tamtych wydarzeń: W dniu 2 lutego 1944 roku około godziny 7 rano wybrałam się furmanką do Zaklikowa z Marią Wojewodą, która zginęła w czasie akcji. Pod Łążkiem Zaklikowskim spotkał nas Edward Pędził z Łążka Zaklikowskiego mówiąc, że od Zaklikowa jadą wojska niemieckie i okrążają wieś. Po tej informacji wróciłam do Łążka Chwałowskiego i powiadomiłam mieszkańców wsi, że jadą Niemcy, będzie łapanka, trzeba więc uciekać. W tym czasie dały się słyszeć strzały z broni maszynowej, w Łążku Zaklikowskim, widać było również pożar tej wsi. Zabrałam z domu dzieci i uciekłam z nimi nad rzekę Sannę. W trakcie ucieczki zauważyłam, jak do wsi wjeżdżał samochód z wojskiem. Z samochodu strzelano i od kul zaczęły palić się zabudowania. W nocy z 2 na 3 lutego 1944 r. podeszłam pod rzekę Sannę, skąd widziałam dopalające się zabudowania. Wtedy to Niemcy nas zauważyli i po oświetleniu latarkami otworzyli ogień z broni maszynowej. Nie został jednak nikt zastrzelony, bo wszyscy zdążyli uciec w głąb lasu. 4 lutego 1944 r. wróciliśmy do wsi około godziny 10 rano. Na skraju wsi leżały zwłoki rozstrzelanych ludzi. W tym też dniu Niemcy po raz drugi przyjechali do Łążka Chwałowskiego i rozstrzelali pozostałych przy życiu mieszkańców, m.in. także moją matkę Barbarę Pietruszkę…

Zabijanie trwało od rana 2 lutego 1944 r. aż pod wieczór następnego dnia. Potem oprawcy odjechali w stronę Kraśnika. W czasie tej masakry niektórym ludziom udało się zbiec do pobliskich lasów. Niemcy po pacyfikacji przyjeżdżali jeszcze do wsi, wtedy nikt nie mógł się tam zbliżyć, aby pogrzebać zabitych. Zabierali co pozostało, zwłaszcza bydło, trzodę chlewną i drób.

Cała wieś spłonęła łącznie z młynem, została tylko gajówka na skraju wioski. W obu Łążkach spalono 113 gospodarstw wraz z żywym inwentarzem. Według danych Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie w Łążku Chwałowskim zginęło – 76 osób, w tym 28 dzieci, w Łążku Zaklikowskim – 191 osób, w tym 105 dzieci.

Dlaczego?

O przyczynach pacyfikacji mówi się różnie. Najczęściej powtarza się, że lutowa masakra spowodowana była stacjonowaniem w Borowie partyzantki Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonej przez Leonarda Zub-Zdanowicza, inni obwiniają członków komunizującej Armii Ludowej, którzy mieli dostarczyć niemieckiej żandarmerii listę konspiratorów dokonujących dywersji na linii kolejowej Kraśnik – Rozwadów, polskich konfidentów. Jeden ze świadków tamtych wydarzeń stwierdził, że krwawa pacyfikacja Borowa w dniu 2 lutego 1944 r. i wsi przyległych była następstwem walk bratobójczych. Julian Bekiesz z AK w raporcie z 6 lutego 1944 r. donosił, że represje władz niemieckich należy bezsprzecznie przypisać lekkomyślności poszczególnych dowódców stacjonujących tam oddziałów, którzy zaniedbali środków ostrożności konspiracyjnej oraz werbowaniu członków organizacji…

Trzeba dodać, że partyzantka NSZ stacjonująca w Borowie wycofała się do lasu tuż przed pacyfikacją. Walki z Niemcami nie podjęła, bo nie miałaby w niej żadnych szans. Partyzanci uratowali się a z nimi część ludności cywilnej.

Do dziś nie jest ostatecznie wyjaśniona przyczyna niemieckiej pacyfikacji.

Pamięć o okrutnym czasie

Na placu przykościelnym w Łążku Zaklikowskim znajdują się groby, w których leży kilkadziesiąt ofiar niemieckiej pacyfikacji. Są tu wspólne mogiły całych rodzin. Przed kościołem znajduje się betonowy monument złożony z dwóch brył połączonych betonową ławą. Tablica, jaką umieszczono na nim, mówi: Mieszkańcom wsi Łążek Zaklikowski wymordowanym przez okupanta hitlerowskiego w czasie pacyfikacji wsi w dniu 2 lutego 1944 roku. Społeczeństwo powiatu kraśnickiego, Łążek Zaklikowski 1973 r.

Parę kilometrów dalej, przy leśnej drodze do Łążka Chwałowskiego, na skraju sosnowego lasu znajduje się niewielki cmentarz. Tu pochowano ofiary pacyfikacji Łążka Chwałowskiego 2 lutego 1944 r. W środku cmentarza stoi płyta z czerwonego kamienia poświęcona pamięci rodzin Łążka Chwałowskiego, które zginęły 2 lutego 1944 r. oraz zamordowanych w Oświęcimiu Mieczysława Goli i Hieronima Florka. Tablicę otaczają groby.