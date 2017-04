Los oddał to, co wcześniej zabrał… sędzia

„Stalówka” wciąż pozostaje bez zwycięstwa. W szóstym meczu rundy wiosennej drużyna trenera Rafała Wojcika zremisowała na wyjeździe z Błękitnymi Stargard. Bramkę na wagę jednego punku zdobył w 90. minucie gry Przemysław Wróbel – bramkarz Błękitnych…

Piłkarze Stali mogą powiedzieć, że wrócili w tym meczu z dalekiej podróży, bo niewiele brakowało, by wracali kilkaset kilometrów na tarczy, ale mogą też czuć niedosyt, ponieważ sędzia nie uznał im prawidłowo zdobytej bramki, a ponadto sami nie wykorzystali przynajmniej dwóch znakomitych okazji strzeleckich.

W 10. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Konckiego, który wrócił do bramki Stali po dwóch meczach, w których bronił Frątczak, pokonał z kilku metrów Patryk Skórcki. Siedem minut później za faul na Korczyńskim sędzia podyktował dla Strali rzut karny. Bartłomiej Wasiluk uderzył od poprzeczke i mecz zaczynał się jakby od nowa.

Kilka minut po wznowieniu gry po przerwie Stal zdobyła bramkę. Po strzale Gębalskiego zza linii pola karnego, Wróbel sparował piłkę przed siebie, doskoczył do niej Kamil Bętkowski i umieścił w bramce. Gola jednak arbiter nie uznał, odgwizdując naszemu piłkarzowi pozycję spaloną. Ta kuriozalna decyzja podcięła skrzydła Stali i w 78. minucie Błękitni po raz drugi w tym dniu objęli prowadzenie. Do szykującego się do strzału Inczewskeigo, sfaulował Jarosz i gospodarze wykonywali rzut karny. Koncki rzucił się w swój prawy róg, Liśkiewicz uderzył w lewy i zrobiło się 2:1. Stal nie rezygnowała z ataków i w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, została nagrodzona za swoją ambitną postawę. Po uderzeniu Gębalskiego z 10 metrów, piłka odbiła się od słupka, a następnie od nóg bramkarza Błękitnych i wpadła do bramki.

Błękitni – Stal 2:2 (1:1)

1-0 Skórecki (10), 1-1 Wasiluk (18 – rzut karny), 2-1 Liśkiewicz (78 – rzut karny), 2-2 Wróbel (90-samobójczy)

Błękitni: Wróbel – Szymusik, Liśkiewicz, Baranowski, Gutowski – Fadecki, Wojtasiak (69 Inczewski), Lisowski, Flis (88 Zdunek), Orłowski – Skórecki.

Stal: Koncki – Korczyński, Jarosz, Kolbusz, Wójcik – Bętkowski, Wasiluk, Żołądź, Mokrzycki (64 Stelmach), Jonkisz (80 Piechniak) – Gębalski. reklama Żółte kartki: Wojtasiak, Flis – Jonkisz.

Sędziował Tomasz Białek (Drezdenko). Żółte kartki: Wojtasiak, Flis – Jonkisz. Widzów 500.