LO im. KEN ma nowe boisko

– Gratuluję tego wspaniałego boiska i życzę, aby tutaj rozwijały się wasze talenty, aby tutaj kształtowały się wasze charaktery i abyście też tutaj byli świadkami i uczestnikami wielu pozytywnych sportowych emocji – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP podczas otwarcia nowego boiska piłkarskiego przy LO im. KEN w Stalowej Woli.

Od 1974 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej funkcjonowało boisko asfaltowe. Wysłużona przez lata nawierzchnia dziś jest już historią. W sąsiedztwie hali sportowej powstało bowiem oświetlone boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzeniem, bramą wjazdową, furtkami wejściowymi i piłkochwytami. Zamontowano również 40 krzesełek modułowych. Zadanie uzyskało 50-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki, resztę dołożył powiat. Łączny koszt zadania to blisko 600 tys. zł.

– Po hali sportowej to było takie nasze kolejne wyczekiwane dziecko. Odbieramy boisko, które dopełnia posiadaną przez szkołę bazę sportową. Jak parę lat temu mówiłem o boisku to wydawało mi się, to mało realne, jak mówiłem o hali sportowej było podobnie, a dziś obiekty są. Trzeba mieć marzenia – mówił dyrektor szkoły Mariusz Potasz.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny przypomniał, że budowa boiska była jednym z głównych założeń rozpoczynającej się w 2014 roku kadencji obecnej Rady Powiatu. – Uważałem, że przy takiej szkole nie może funkcjonować jak dotychczas boisko z asfaltu. Było to dla mnie uwłaczające, że tak wspaniała młodzież, tak wspaniała szkoła posiada takie boisko, teraz to się zmieniło i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni – mówił Janusz Zarzeczny.

Nowy obiekt będzie służył nie tylko uczniom LO, ale wszystkim, którzy chcą się rozwijać sportowo czy korzystać z niego rekreacyjnie.