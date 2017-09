LiuGong Dressta Machinery na 80-leciu COP

LDM był jednym z wystawców prezentujących swoje wyroby w Miasteczku Industrialnym podczas obchodów 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na stoisku firmy pokazane zostały najnowsze maszyny budowlane, produkowane w fabryce w Stalowej Woli.

Zwiedzający mogli obejrzeć między innymi: 16-tonową koparkę 915E i ładowarkę kołową 856H, małą spycharkę gąsienicową TD9S oraz 30-tonową, największą w ofercie firmy koparkę gąsienicową 936.

Oprócz możliwości obejrzenia z bliska maszyn budowlanych ze stalowowolskiej fabryki, odwiedzający mogli także lepiej poznać firmę, dowiedzieć się więcej na temat sprzętu produkowanego w zakładzie, a także porozmawiać z przedstawicielami LDM. W wydarzeniach związanych z obchodami 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego firmę reprezentował prezes zarządu Wu Yindeng.

– LiuGong inwestuje w rozbudowę stalowowolskiego zakładu i jego unowocześnienie, w badania i rozwój nowych konstrukcji, a Stalowa Wola ma być silnym europejskim przyczółkiem całego koncernu LiuGong – mówi prezes zarządu LDM Wu Yindeng.

– Przenosimy Centrum Dystrybucji Części z Holandii do Stalowej Woli. Szukamy nowych odbiorców, pamiętając jednocześnie o tych miejscach, w których wcześniej obecna była Dressta, jako handlowa spółka Huty Stalowa Wola. W planach mamy także utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – dodaje Wu Yindeng.

Obecnie zakład pracuje też nad czterema projektami badawczo-rozwojowymi spycharek gąsienicowych, a w swoich planach strategicznych LiuGong przewiduje wysokie nakłady na badania i rozwój swoich produktów. W zakładzie powstała już nowoczesna linia produkcyjna. Docelowo, Stalowa Wola ma stać się jedynym zakładem koncernu, gdzie takie maszyny będą produkowane.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zostaliśmy partnerem strategicznym obchodów 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. To bardzo ważny jubileusz dla wszystkich firm działających na terenie dawnego COP, a dla nas ma on szczególne znaczenie. LiuGong Dressta Machinery jest traktowana jako kontynuator ponad 50-letnich tradycji produkcji maszyn budowlanych w Stalowej Woli, wdrożonej przez Hutę Stalowa Wola SA – zakładu powstałego w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego – mówi prezes Wu Yindeng. – To dla nas zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, szczególnie wobec lokalnej społeczności. Stalowowolski zakład jest jedynym zakładem w Polsce produkującym tego typu maszyny budowlane. Odpowiadamy ponadto za sieć dystrybucji obejmującą kilkadziesiąt krajów na wszystkich kontynentach, reprezentując nie tylko firmę LiuGong i markę DRESSTA, ale również Stalową Wolę oraz jej mieszkańców.