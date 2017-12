Limit odnawialny

Kiedy przyjrzymy się naszemu wyciągowi, bądź zalogujemy się do bankowości internetowej, zobaczymy tuż obok siebie dwie pozycje – „Saldo rachunku” oraz „Dostępne środki”. I choć na pierwszy rzut oka wydają się być dokładnie tym samym, a często nawet wskazują identyczną kwotę to jest pomiędzy nimi zasadnicza różnica.

Kwotowe pozycje pod „Saldem rachunku” i równoległe im pozycje w kolumnie „Dostępne środki” oznaczają kolejno: - różnicę pomiędzy wszystkimi już zaksięgowanymi operacjami po stronie uznań i wydatków (saldo), oraz - możliwą do rozdysponowania kwotę (dostępne środki), która wynika z prostego działania matematycznego – od „salda rachunku” musimy odjąć kwoty blokad (np. nierozliczone jeszcze operacje na karcie) i dodać ewentualną kwotę w ramach udzielonego przez bank kredytu odnawialnego.

Mając rachunek osobisty, możemy wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie dodatkowego limitu gotówki, tak zwanego limitu odnawialnego (popularnie zwanego „debetem”). Jest to jedna z najprostszych form kredytowania, pozwala na zadłużanie się do wysokości przyznanego przez bank limitu. Umowa zazwyczaj zawierana jest na rok, z opcją automatycznego jej odnowienia, jeśli limit obsługiwany jest prawidłowo, a sami wcześniej nie złożymy wypowiedzenia tejże umowy. Prawidłowo to znaczy przede wszystkim bez tak zwanych „dzikich debetów”, czyli bez sytuacji gdzie zadłużenie jest ponad to co przydzielił nam bank. Przykład: mamy limit 5000 zł i wybrane z bankomatu dokładnie 5000 zł. Oznacza to, że zapomnieliśmy o odsetkach, jakie mają się naliczyć i w dniu ich zaksięgowania na rachunku nasze zobowiązanie wobec banku sięgnie ponad 5000 zł, czyli ponad to na co pozwolił bank.

Limit w rachunku charakteryzuje się bardzo prostą zasadą – płacimy tylko za ę część przyznanej kwoty, którą faktycznie wykorzystujemy i tylko za te dni, kiedy korzystamy z kredytu. Jeśli więc przez 10 dni będziemy „na minusie” 700 zł, a przez 5 dni 300 zł – tylko za te dni i tylko za te kwoty bank policzy nam odsetki. Tutaj także widać podstawową różnicę między limitem a kartą kredytową – limit nie ma tak zwanego okresu bezodsetkowego. W przypadku limitu odnawialnego każdy dzień wykorzystania kredytu oznacza konieczne do zapłacenia odsetki. Oprócz oprocentowania nominalnego mogą pojawić się jeszcze w zasadzie tylko dwie opłaty – za uruchomienie (i ewentualne odnowienie w każdą z rocznic podpisania umowy) oraz opłata związana z ubezpieczeniem limitu.

Dlaczego warto skorzystać z takiego produktu? Przy dzisiejszych, dość wysokich prowizjach od kredytów gotówkowych, koszty kredytu odnawialnego są jednymi z najniższych, tuż obok karty kredytowej. Ponad to tego typu finansowanie idealnie sprawdza się jako dodatkowe wsparcie w trudniejszych dla naszego domowego budżetu chwilach, bo nie wykorzystywane nie generuje kosztów.

Karta kredytowa w prawdzie posiada pewną przewagę – wspomniany już okres bezodsetkowy, ale tylko dla zakupów realizowanych drogą bezgotówkową. Jeśli potrzebujemy gotówki – limit okaże się tańszy, bo pomimo zbliżonego oprocentowania, nie będziemy w jego przypadku obciążeni dodatkowymi kosztami za podjęcie gotówki z bankomatu.

Limit jest perfekcyjnym uzupełnieniem naszego budżetu, a zainteresować się nim warto szczególnie w okresach promocyjnych, gdzie banki proponują tego typu rozwiązanie przy minimum formalności i dodatkowo np. z zerową opłatą od uruchomienia.