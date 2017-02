Lider przejechał się po Stali niczym… walec

Wysokiej porażki doznali w stolicy koszykarze Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Bogdana Pamuły przegrała z KK Warszawa różnicą 45 punktów.

Przewaga lidera grupy B II ligi była porażającą. Stal pierwsze punkty zdobyła pod koniec piątej minuty (Zaguła). Do końca pierwszej kwarty naszej drużynie udało się tylko dwukrotnie trafić do kosza (Partyka 2×2) i po 10. minutach warszawianie wygrywali 22:6. W połowie drugiej kwarty miejscowi mieli już 20 „oczek” (30:10), a na początku czwartej odsłony wygrywali 30 punktami (68:38). Niecałe trzy minuty przed syreną kończącą mecz, po rzucie „za trzy” Michała Wojtyńskiego, zespół trenera Pamuły tracił do rywala 42 pkt, a ostatecznie zakończył to spotkanie z 45 punktową stratą.

KK WARSZAWA – STAL STALOWA WOLA 87:42 (22:6, 16:15, 24:15, 25:6)

KK: Wojtyński 15 (4×3), Hybiak (8 as.), Rudko 13, Pietkiewicz 9 (1×3), Jaworski 4 oraz Koźluk 11, Lewandowski 8 (1×3), Karpiński 6 (2×3), Sarnecki 4, Szpyrka 4.

STAL: Partyka 10, Zaguła 8, Kaczmarski 6 (1×3), Warszawski 4, Wojtanowicz 0 oraz Łabuda 5 (1×3), Pawlus 4, Bandyga 3, Pietras 2, Tabor, Szwedo.

Sędziowali: Paweł Pacek, Michał Gąsiński