Licząc w milach, opłynąłem już równik

Rozmowa z ŁUKASZEM WŁODARSKIM ze Stalowej Woli, który jako pierwszy stalowowolanin i jeden z nielicznych żeglarzy w Polsce poprowadzi, jako kapitan, słynny żaglowiec szkolny – Pogorię.

- Dlaczego Pogoria to wyjątkowy statek, czym się charakteryzuje, z czego zasłynął? - STS Pogoria to długi na 47 metrów żaglowiec szkolny, o stalowym kadłubie, powierzchni żagli aż 1000 mkw. i wyporności 342 tony. Konstrukcyjnie jest to typ żaglowca zwany barkentyną, ma 3 maszty, z których najwyższy ma 33 i pół metra wysokości. Pogorię zbudowano w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, według projektu polskiego konstruktora statków Zygmunta Chorenia. Pogoria znana jest na całym świecie ze startów w międzynarodowych regatach żaglowców The Tall Ships Races. W Polsce każdy żeglarz słyszał o Pogorii, bo jest to jeden z kilku największych żaglowców pod polską banderą. W latach 80. zbudowano 5 takich jednostek, pod polską banderą pływają dwie: Pogoria i Iskra. ORP Iskra należy do Marynarki Wojennej i szkolą się na niej wyłącznie studenci Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.

- Co to znaczy, że Pogoria jest żaglowcem szkolnym? - Oznacza to, że wszyscy uczestnicy rejsu są załogą, to właśnie wyróżnia ten żaglowiec, że jest to jednostka szkoleniowa. W rejsie na Pogorii bierze się udział po to, żeby uczyć się żeglarstwa morskiego. Żaden z członków załogi nie jest niepotrzebny, a z odbywania wacht nie zwalnia nawet choroba morska, która przytrafia się nie tylko nowicjuszom. Wszystkie żagle są stawiane ręcznie, nie ma żadnych urządzeń wspomagających. Oczywiście wszystko to dzieje się pod okiem doświadczonego oficera, który tłumaczy, które liny do czego służą, jakie czynności trzeba wykonywać i w jakiej kolejności.

- Najwyższy maszt ma ponad 30 metrów wysokości, żeby rozłożyć znajdujące się na nim żagle, trzeba się tak wysoko wdrapać. Czy od tego wyczynu również nie ma zwolnienia? Na przykład z powodu silnego lęku wysokości? - Na reje wchodzą tylko ochotnicy, po wcześniejszym przeszkoleniu z zasad poruszania się po rejach. Ochotników nigdy nie brakuje. Nie ma jednak przymusu, bo to rzeczywiście prawie 30 metrów wysokości i trzeba tam wejść po tzw. wantach, czyli drabinkach linowych przymocowanych do pokładu i górą do masztu. Na wanty wchodzi się oczywiście z zabezpieczeniem specjalną linką i w szelkach bezpieczeństwa. Niemniej, akurat do tej czynności nikt nie jest zmuszany...

