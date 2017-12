Leżajskie zamieszanie choinkowe

Przed kilkoma dniami na rondzie im. Jana Pawła II w leżajskim rynku pojawiła się wzbudzająca liczne kontrowersje choinka, a w zasadzie, jak wyraził się jeden z mieszkańców „metalowa konstrukcja nieco przypominająca choinkę”. Po telefonach do urzędu miejskiego i niezwykle ożywionych dyskusjach internetowych, władze miasta postanowiły przenieść świąteczną ozdobę na rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a na jej miejsce postawić tradycyjną, żywą choinkę.

Znamienne wydaje się spostrzeżenie jednego z mieszkańców – Na rondzie w Leżajsku postawiono metalowy stojak w kształcie choinki. Chyba zabrakło pieniędzy na zwykłą choinkę - dziwił się mieszkaniec.

O zamieszanie wywołane przez choinkę o osobliwej prezentacji zapytaliśmy zastępcę burmistrza Leżajska Andrzeja Janasa –Pomysł z taką choinką pojawił się ze strony wykonawcy. W momencie składania oferty wydawało się, że nie będzie to źle wyglądać. Chyba troszkę zabrakło nam wyobraźni – mówi Andrzej Janas. Zastępca burmistrza zgodził się jednak z głosem dużej części mieszkańców miasta – Rzeczywiście w dzień wyglądała rachitycznie, ale wieczorem kiedy była podświetlona już nie było tak źle. Po licznych telefonach postanowiliśmy przenieść ją na drugie rondo, gdzie prezentuje się znacznie lepiej – zauważa zastępca burmistrza i dodaje – To też może kwestia przyzwyczajenia, bo najbardziej podobają nam się rzeczy do których przyzwyczailiśmy się.

Trzeba przyznać, że miasto w tym roku dysponuje większą ilością ozdób świątecznych i jak mówi burmistrz, część z nich stanowi własność miasta, a część jest dzierżawiona.

W cieniu zamieszania z choinką w centrum miasta, miejsce mają też ciekawe pomysły artystyczne. Na pewną nonszalancję pozwoliło sobie Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie w holu stoi choinka, a właściwie choinkowa instalacja artystyczna, której szkielet konstrukcyjny stanowi drabina. Pomysł i wykonanie tej ozdoby niezwykle pasującej do instytucji kultury zrodził się w umyśle plastyk z MCK Jolanty Kędzierskiej. Z kolei w Bibliotece Publicznej pracownicy postawili na prostą elegancję z użyciem ozdób w postaci mchu.