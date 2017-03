Leżajskie święto chasydów

W tym roku jorcajt, czyli rocznica śmierci cadyka Elimelecha z Leżajska przypadła w naszym kalendarzu 19 marca. To dzień, w którym dusza cadyka schodzi na ziemię i zabiera prośby pozostawione przez chasydów. Leżajsk to miejsce wyjątkowe dla tysięcy Żydów na całym świecie. Tradycyjnie do miasteczka przybyli Żydzi z Izraela, USA, Kanady, a także innych państw.

