Letnie kino w niżańskim parku

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” wychodzi z ciekawą inicjatywą, a mianowicie zaprasza mieszkańców na letnie kino w Parku Miejskim. W każdy piątek lipca w Parku Miejskim w Nisku organizowane będą niekomercyjne, bezpłatne projekcje filmowe.

Jakie to będą filmy zdecydują internauci. Wybierać można spośród dziesięciu filmów proponowanych przez NCK. Cztery filmy, które uzyskają najwięcej głosów (polubień) zostaną wyświetlone. Głosowanie potrwa do 16 czerwca do godziny 12.

Lista filmów i głosowanie na Facebooku Niżańskiego Centrum Kultury https://www.facebook.com/Ni%C5%BCa%C5%84skie-Centrum-Kultury-Sok%C3%B3%C5%82-w-Nisku-420693751307205/