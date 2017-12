Legenda punk rocka zagra w Labiryncie

W piątek, 1 grudnia, w klubie Labirynt wystąpi legendarny wrocławski zespół punk rockowy Sedes. Wspierać go będzie promująca nową płytę, również wrocławska Prawda oraz rzeszowscy punk-rockowcy z The Sabała Bacała. Bilety można nabyć w klubie lub przed koncertem w cenie 30 zł. Start koncertu o godz. 19.

SEDES to legendarny wrocławski zespół Punk Rockowy powstał w 1980 roku z inicjatywy Jana "Młodego" Siepieli oraz Adama "Kucharza" Zalewskiego, pochodzących z wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Pierwszy skład to: Młody-gitara i wokal, Kucharz-gitara, Kajtek-perkusja, Kufel-bas. Ten ostatni wkrótce opuścił zespół, a funkcję basisty przejął Młody. W tym składzie zespół zaczął się cieszyć coraz większym powodzeniem na wrocławskiej niezależnej scenie. Do historii przeszedł występ Sedesu we wrocławskim parku południowym na lokalnym przeglądzie "Muzyczny Start". Zespół wygrał pierwszą nagrodę (sesja nagraniowa w profesjonalnym studio), a odbierając ją członkowie zespołu wraz z grupą znajomych oddali mocz ze sceny wprost na stolik szanownego jury. W 1985 roku nastąpił rozpad grupy, której drogi rozeszły się w dwie strony. Młody przez chwilę próbował jeszcze utrzymać Sedes w formie przy pomocy Kucharza, co niestety nie sprawdziło się i po kilku miesiącach grupa przestała istnieć a Kajtek i Celej założyli Program 3, formacje początkowo punk rockową a z czasem ewoluującą w stronę bardziej odjechanego i cięższego rockowego grania. W 1991 roku Młody po kilku wcześniejszych nieudanych próbach postanowił reaktywować zespół. Sedes zaczął występować w składzie: Młody-wokal, Rudy-bębny, Para-bas i Wojtek-gitara. W 1993 roku z zespołu odszedł Para i od tamtej pory do dziś zespół funkcjonuje niezmiennie w trzyosobowym tym samym składzie.

Wrocławska formacja Punk Rockowa Prawda została założona latem 1994 roku przez Skutera i Melona, jako swoista kontynuacja legendarnego na Dolnym Śląsku zespołu Zwłoki, działającego w latach 1980-1983. Zespół włączył do swojego repertuaru jedynie kilka piosenek Zwłok, napisanych przez Skutera. Swój debiutancki materiał, „Biologia z drugiej strony” Prawda zarejestrowała w grudniu 1994 roku. Przez kilkanaście lat funkcjonowania nagrała cztery regularne albumy, kilka ep-ek, album kompilacyjny i wiele składanek. Działalność zespołu zawieszona w 2009, Reaktywowany na jesień 2016 roku. Trasa promuje album "Chaos in Poland"

The Sabała Bacała z Rzeszowa to jeden z najbardziej aktywnych zespołów punk rockowych z Podkarpacia. Mają na koncie dwie studyjne płyty – „W końcu!” z 2013 roku i najnowszą „Urodzeni w PRLu” wydaną w grudniu zeszłego roku, obecność na polskich i europejskich składankach oraz ponad 100 zagranych koncertów. Zespół wystąpił na takich festiwalach jak Cieszanów Rock Festiwal, Altefrest Pankowisko czy Rock Nad Sanem i koncertował obok takich grup jak: Dezerter, Big Cyc, Apteka, The Analogs, Kabanos, Dick4Dick, Cf98, Cela Nr 3, Blade Loki, The Bill, The Dreadnoughts, Wasted i wielu, wielu innych. Muzyka grupy to charakterystycznie brzmiący melodyjny punk rock czerpiący z najlepszych polskich i amerykańskich wzorców.

