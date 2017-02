Lecę, bo chcę… [CAŁY TEKST]

…czy są pieniądze czy nie, lecę, bo wolność to zew, lecę, bo wciąż kocham ciebie i… niebo, i kocham patrzeć na ziemię z góry – mówi 21-letnia Ania Maślach ze Stalowej Woli, jedna z niewielu kobiet na Podkarpaciu posiadająca licencję pilota szybowcowego.

Marzeniem młodej szybowniczki jest zadebiutować w zawodach, na których będzie reprezentować Aeroklub Stalowowolski.

Ania udział w oficjalnych zawodach szybowcowych, sprawdzenie się z najlepszymi szybownikami w Polsce, między innymi z dziesięciokrotnym mistrzem świata Sebastianem Kawą, traktuje nie tylko jako kolejne wyzwanie, czy spełnienie marzeń.

– Wychowałam się w klubie, którego piękną kartę tworzyli i rozsławiali wybitni piloci. To przecież stąd ruszył przecież w świat ośmiokrotny szybowcowy mistrz Polski, trzykrotny wicemistrz, rekordzista świata w odległości lotu, Stanisław Kluk, czy też inny znakomity stalowowolski szybownik Henryk Poźniak. To będzie dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować Aeroklub Stalowowolski i dołączyć do tak wybornego grona. Daję sobie na to dwa lata.

W poszukiwaniu adrenaliny

Nie od razu jednak pojawiła się miłość do szybowców. Podniebną przygodę Ania rozpoczęła od modelarstwa samolotowego i paralotniarstwa. Był rok 2002. Kurs latania na paralotni kończył właśnie jej tata Piotr. Zabierał swoją 8-letnią pociechę na lotnisko w Turbi, a ta ku zdziwieniu wszystkich wcale się tam nie nudziła.

– Latanie mam chyba we krwi. Tata i brat są paralotniarzami, dziadziu Karol skakał na spadochronie, a wujek Marek latał szybowcem. Nie miałam wyjścia, ktoś te rodzinne tradycje musi pielęgnować – śmieje się Ania Maślach i wspomina swoje pierwsze kroki na lotnisku w Turbi. – Byłam ciekawa wszystkiego. Jak to dziecko, to mnie interesowało, tamto, nie dawałam spokoju ludziom, a oni o dziwo, wcale mnie nie zbywali. Zlecali mi nawet lekkie, proste prace. W trakcie kursów paralotniarskich pomagałam przy lotach i później w nagrodę instruktor zabierał mnie tam – unosi Ania głową do góry. Jednak o samodzielnym locie nie myślałam. Za bardzo się bałam.

No więc wymyśliła sobie… sklejanie modeli samolotowych. Razem z bratem zamawiali je przez Internet, później kleili puszczali w powietrze. – Raz wzięłam udział w zawodach „Smyki na start” na MOSiRze w Stalowej Woli, i zajęłam drugie miejsce w klasyfikacji open, ale do sekcji się nie zapisałem – śmieje się Ania.

Szybko jednak puszczanie modeli przestało rajcować 17-letnią, pełną energii dziewczynę. Nudziła się. Potrzebowała adrenaliny, a tej sklejanie „samolocików” dostarczyć jej nie mogło. W końcu któregoś dnia powiedziała dość. Pojechała na lotnisko do instruktora Wojciecha Pierzyńskiego, który prowadził kursy latania na paralotni i wypaliła: też chcę latać. Sama!

– Wcześniej byłam w górze 18 razy i choć nigdy solo, to jakoś tak bez większych nerwów potraktowałam ten kurs – kontynuuje Ania. – Dziadziu namawiał mnie na kurs szybowcowy. Zapewniał, że go opłaci, ale nie dałam się przekonać, bo tak bardzo byłam już zapatrzona na paralotnie. Pierwszy etap składał się z pięciu lotów z instruktorem i piętnastu samodzielnych, a w drugim były loty przypominające z instruktorem, a także loty, w których kursant uczy się latać na termice, a ponadto uczy się lądowania w wyznaczonym miejscu. Do tych lotów podwija się końcówki w skrzydle i to powoduje, że spada się szybciej w dół. Łatwiej, szczególnie w południe, wpaść w tak zwany komin termiczny, czyli pionowy, wznoszący prąd powietrza, wywołany nagrzaniem podłoża przez słońce. Częstą oznaką występowania takich kominów termicznych są chmury cumulusy. Krążąc w nich nabiera się wysokości. W kominie termicznym zachodzi cyrkulacja powietrza, ciepłe idzie ku chmurze, natomiast zimne zmierza ku ziemi. Piloci paralotni krążą w zasięgu tegoż komina, aby jak najdłużej pozostawać w strefie najsilniejszych noszeń. A w kominie można wznosić się aż do chmur… – wzdycha Ania.

29 sierpnia 2011 roku Ania Maślach wykonała swój pierwszy samodzielny lot. Nie trwał długo, 4-5 minut. Wzniosła się na wysokość około 200 m, zrobiła krąg, potem wylądowała. Wróciła do domu i obwieściła, że ma za sobą pierwszy samodzielny lot na paralotni. – Tata i dziadzio gratulowali mi. Widziałam, że są ze mnie dumni. Mama tak bardzo tym faktem zadowolona nie była. Ale rozumiem dobrze jej obawy i strach…

1 sierpnia 2012 r. Anna Maślach zdała egzamin teoretyczny i praktyczny. Uzyskała świadectwo kwalifikacji pilota paralotni.

Tak od razu szybowca nie pokochała

Minęły trzy lata. Ania zdążyła w tym czasie spędzić na paralotni około 20 godzin, ponad 100 lotów. Jej dotychczasowy rekord nieprzerwanego lotu wynosił 47 minut, a rekord wysokości – 1490 m.

– Wystartowałam z lotniska w Turbi a wylądowałam w Stalowej Woli. Właśnie dzięki tym kominom termicznym, o których wspominałam. Po raz pierwszy też, wykonała lot z górki, bez użycia wyciągarki. To było kilka kilometrów od Frampola, a górkę, z której poleciałam nazywamy Czworożek. Koledzy pomogli mi wnieść sprzęt, postawiłam skrzydło, wzięłam rozbieg i fruuuu! – śmieje się Ania.

Nie było jej jednak do śmiechu, gdy pewnego popołudnia w trakcie kursu paralotniowego wzbiła się tak wysoko, jak nigdy wcześniej i zaczął oblatywać ją strach. Startowałem pod wieczór, będąc przekonana, że nie ma już termiki. Nie zabrałam wariometru, nawet się ciepło nie ubrałam. Myślałam, że będzie to taki 5-minutowy lot, a tu widzę, że lotnisko zaczyna robić się coraz mniejsze, że jestem coraz wyżej w krótkim czasie…i to bez krążenia tylko latając po prostej. Widziałem w niedalekiej od siebie odległości innych paralotniarzy, ale nie byli tak wysoko jak ja. Złapałem sterówki do jednej ręki, drugą wyciągnęłam komórkę i zadzwoniłam do taty, żeby się poradził, co robić. Tata wszystko obserwował z domu i powiedział, żebym spokojnie latała i cieszyła się, że nie muszę krążyć, bo nosi wszędzie. Teraz to już wiem i tylko czekam na takie warunki, kiedy bujam w obłokach szybowcem.

Gdy Polska grała z Niemcami podczas piłkarskiego EURO 2008 Ania zaliczyła swój pierwszy lot szybowcem. Oczywiście razem z pilotem-instruktorem. – Pojechaliśmy całą rodziną na lotnisko i słyszę: chcesz się przelecieć? Co miałam nie chcieć. Po raz pierwszy złapałam za drążek sterowy. Instruktor, z którym leciałam powiedział: ściąg drążek do siebie. Zrobiłam to, ale jak powiedział; oddaj drążek od siebie, to robiłam to bardzo delikatnie, ponieważ wiedziałam, że szybowiec będzie leciał dziobem w dół. Instruktor zrobił to za mnie i nigdy tego nie zapomnę – śmieje się Ania. – Wcale mi się to nie podobało. Dopiero po jakimś czasie, po wielu godzinach spędzonych na lotniku, zdecydowałam się zrobić licencje pilota szybowcowego. Szkolenie podstawowe rozpoczęłam 15 września 2014 roku na szybowcu „Puchacz” w Aeroklubie Stalowowolskim, a instruktorem, który mnie szkolił był Dariusz Łukawski.

W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień – dzień, który Ania Maślach zapamięta do końca życia. Było to 27 września 2014 roku. Miała 20 lat i trzy tygodnie. – Rano lało, podstawy chmur były bardzo nisko i to uniemożliwiało rozstawienie startu – wspomina ten dzień Ania. – Po południu wyszło słońce i zrobiło się pięknie. Przed pierwszym samodzielnym lotem, musiałam odbyć trzy loty kontrolne za wyciągarką, oczywiście z instruktorem, ale musiał to być instruktor, który nie szkolił mnie. Był nim Jarosław Rudziński z Warszawy. Adrenalina była. Zdarza się, że kursant nie zostaje dopuszczony do lotu. Instruktor ma prawo stwierdzić po lotach sprawdzających, że jeszcze nie czas i nie ma wtedy zmiłuj. Ja na szczęście nie miałam żadnego problemu, zostałam dopuszczona do odbycia pierwszego lotu samodzielnego.

W nagrodę za pięknie wykonane loty, dostała po… tyłku płozą. Tak wygląda u szybowników chrzest. Tak instruktorzy latania witają nowych pilotów.

– Do końca roku doskonaliłam loty. Brałam udział w zawodach na celność lądowania organizowanych przez ASW, w których zajęłam trzecie miejsce. Później uczyłam się nowego rodzaju startu – za samolotem. Tu trzeba się już trochę więcej napracować, niż za wyciągarką. Szczególnie, kiedy jest termika. Taki hol może trwać od czterech do dziesięciu minut. Zależy, na jaką wysokość. Kolejnym etapem wtajemniczenia było przeszkolenie na nowy typ szybowca. 9 kwietnia 2015 roku wylaszowałam jednomiejscowego „Juniora Y7”. To mój ulubiony szybowiec, na którym obecnie latam. Ostatnim etapem była termika instruktorska, a następnie samodzielna, no i przelot.

Licencja PL. FCL.25199.SPL

Co innego jednak lot z instruktorem, a co innego samodzielnie zdanie się, tam w górze, tylko i wyłącznie na siebie. Żeby starać się o licencję pilota szybowcowego nadawaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, trzeba mieć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym co najmniej 10 godzin w locie z instruktorem, 2 godziny lotu samodzielnego pod nadzorem, 45 startów i lądowań, 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich). Ania tych godzin w szybowcu spędziła dużo więcej. – Przed rozpoczęciem szkolenia miałam już wylatane 8 godzin. W tym czasie m.in. z panem Adamem Czeladzkim (17 sierpnia 2009 r. uległ wypadkowi podczas Szybowcowych Mistrzostw Polski w Grudziądzu, złamał kręgosłup i uszkodził rdzeń kręgowy. Dokładnie rok później w sierpniu 2010 r. już jako pilot niepełnosprawny wziął udział w Szybowcowych Mistrzostwach Polski na tym samym lotnisku, na którym się rozbił… – inf. red.) tegorocznym Wicemistrzem Polski i Europy w Klasie Otwartej wykonałam dwa przeloty, na 183 km i 100 km w łącznym czasie 3 godzin 44 minut na szybowcu Duo Discus – dzięki temu mogłam zobaczyć, jak to jest na przelotach i… pozwiedzać dalszą okolice z powietrza – mówi Ania

Zanim Ania Maślach została dopuszczona do egzaminu praktycznego na licencje szybowcową musiała oczywiście zdać egzamin teoretyczny, który odbywa się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, na który składała się znajomość między innymi prawa lotniczego, meteorologii oraz łączności, zasad lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu i generalnie ogólna wiedza o szybowcach i nawigacji. Wiedzę teoretyczną przyswaja się zazwyczaj w zimie, tak też było w jej przypadku. – Po prostu trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, zapamiętać, a następnie zdać egzamin i już – śmieje się Ania. – Tematyka wielu przedmiotów była bardzo ciekawa, ja na pewno się nie nudziłam, chociaż o wielu rzeczach wiedziałam już dużo wcześniej.

– 5 września 2015 roku wylaszowałam „Duo Discusa”. To był piękny prezent na moje 21 urodziny. Piękniejszego nie mogłam sobie wymarzyć – mówi Ania. Niecałe trzy tygodnie później, 24 września 2015 roku Ania zdała egzamin praktyczny. – Byłam bardzo dobrze przygotowana to tego egzaminu, ale bez stresu się nie obeszło. Emocje ustąpiły dopiero wtedy, kiedy z instruktorem Szczepanem Bartlerem zamknęliśmy owiewkę kabiny szybowca i wystartowaliśmy. Później już nie miałam czasu na denerwowanie się. Wykonałam trzy loty za wyciągarką, dwa za samolotem i krzyknęłam przez radio: zdałam!

Miesiąc później, 23 października Anna Maślach odebrała w stolicy w ULC licencję pilota szybowcowego nr 25199.

– W przyszłym roku mam w planach wylatać minimum 50 h, by móc wystartować w zawodach sportowych. Chciałabym też zdobyć Srebrną Odznakę Szybowcową. – Żeby to się stało muszę spełnić trzy warunki. Muszę zaliczyć lot, który będzie trwał minimum 5 godzin i którego jeden bok będzie miał conajmniej 50 km i muszę osiągnąć przewyższenie 1 km – liczone od najniższej wysokości osiągniętej w locie swobodnym. Marzy mi się też polatać na fali na Żarze w Miedzybrodziu Żywieckim. Można się wznieść wysoko nad chmury, nawet na 10000 m. Na początek z kimś, bo sama nie jestem jeszcze gotowa do podjęcia się takiego lotu. Ale mam też kilka innych celów. Teraz, kiedy mam już licencję szybowcową, myślę o skoku ze spadochronem. Balonem i na motolotni leciałam kilka razy, ale to mnie nie kręci. Szybownictwo to jest to, co chcę robić w życiu – mówi uśmiechnięta od ucha do ucha aktualnie jedyna w Stalowej Woli szybowniczka, jedna ze 190 Polek, które w historii polskiego lotnictwa zdały egzamin teoretyczny i praktyczny z pilotażu szybowcowego. Czy dorówna kiedyś 15-krotnej rekordzistki świata i 43-krotnej mistrzyni Polski, Adeli Dankowskiej? Na pewno. Ma na to mnóstwo czasu i całe… niebo.