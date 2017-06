Lato 2017 w MBP

Zbliżają się wakacje, MBP w Stalowej Woli, jak co roku oferuje dla dzieci ciekawe zajęcia w lipcu i sierpniu. A więc rodzice, jeśli chcecie, aby wasze dziecko spędziło wakacje w miłej i twórczej atmosferze, zapraszamy do zapisu na nasze zajęcia. Zapisy dzieci w wieku 6 -11 lat prowadzą trzy placówki MBP. Biblioteka Główna oferuje zajęcia w środy, czwartki i piątki w godz. 10:30 – 12:30, z kolei Filia nr 1 oraz Filia nr 2 zapraszają we wtorki i czwartki w godz. 11:00 – 13:00. Zajęcia są bezpłatne, a biblioteka zapewnia wszystkie niezbędne materiały. Wymagane jest podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna o wykorzystaniu wizerunku dziecka. Ze względu na duże zainteresowanie, liczba miejsc jest ograniczona. Biblioteka Główna prowadzi zapisy oddzielnie na lipiec i sierpień. Szczegółowa oferta zajęć poniżej.

Biblioteka Główna /ul. Popiełuszki 10/

Zapraszamy dzieci w wieku 6 -11 lat /środy, czwartki, piątki w godz. 10:30 – 12:30/

Zapisy pod nr tel. 15 842 10 63 wew. 105, oddzielnie na lipiec i sierpień

LIPIEC

5.07 /środa/ Kolaż – „Wakacyjne widoczki” 6.07 /czwartek/ Frotaż – wykonywanie obrazków owadów z wykorzystaniem odciśniętych wzorów z przedmiotów o wyrazistej fakturze. 7.07 /piątek/ Zabawy plastyczne inspirowane muzyką. Martwa natura, barwy ciepłe i zimne. 12.07 /środa/ Zabawy plastyczne inspirowane muzyką. Mozaika. Papieroplastyka. 13.07 /czwartek/ Stempelkowe obrazy – stemple z ziemniaków. Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do odciskania na obrazie. 14.07 /piątek/ „Recyklingowa łąka” – wykonywanie łąki i zwierzątek z materiałów recyklingowych.

19.07 /środa/ W krainie smoka, czyli legenda krakowska.

20.07 /czwartek/ Płynie Wisła płynie… – legendy warszawskie.

21.07 /piątek/ Toruńskie przysmaki – legenda z Torunia.

26.07 /środa/ Bajkowe opowieści Eskimosów.

27.07 /czwartek/ Robin Hood – rabuś z Zielonego Lasu – legenda rodem z Anglii.

28.07 /piątek/ Cudowna lampa Aladyna.

SIERPIEŃ

W jedenaście legend dookoła świata

2.08 /środa/ Armeński spryt i czary, czyli legenda ormiańska.

3.08 /czwartek/„Dlaczego morze jest słone?” – japońskie opowieści

4.08 /piątek/ Uwaga na słowa – legendy wietnamskie

9.08 /środa/ „Dlaczego małpy mają długie ogony?” – legenda afrykańska.

10.08 /czwartek/ Sokole Oko i jego plemię – czyli legendy Indian.

11.08 /piątek/ Indiańska wioska – budowanie indiańskiej wioski (wigwamy).

16.08 /środa/ Jesteśmy Indianami- wykonywanie indiańskich ozdób, pióropuszy.

17.08 /czwartek/ W indiańskiej wiosce – urządzanie wioski – gry i zabawy.

18.08 /piątek/ Podsumowanie. Dziecięce zabawy z różnych stron świata.

23.08 /środa/ Papierowiklina – wykonywanie koszyczków.

24.08 /czwartek/ Kwiaty z bibuły.

25.08 /piątek/ Podsumowanie „Lata w bibliotece”.

Filia nr 1 /ul. Staszica 14/

Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat /wtorki, czwartki w godz. 11:00 – 13:00/

Zapisy pod nr tel. 15 842 05 62

LIPIEC

4. 07 /wtorek/ Zabawy integracyjne „Zapoznajemy się”; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Zoo – Zwierzątka z modeliny.

6.07 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Tęczowa Gąsienica z papieru kolorowego.

11.07 /wtorek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Jak zrobić żółwia?

13.07 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Kowboje z dyndającymi nogami.

18.07 /wtorek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Akwarium – rybki z bibuły.

20.07 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Zostań pilotem – Samolot z rolki tekturowej.

25.07 /wtorek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – Głodny rekin – zabawka z surowców wtórnych.

27.07 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne –pocztówka wakacyjna z bibuły.

SIERPIEŃ

1.08 /wtorek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne –dzwonki z surowców wtórnych.

3.08 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – korale z odzysku.

8.08 /wtorek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – słoneczniki – ozdoby z surowców wtórnych.

10.08 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne –letni bukiet – Kwiaty z krepiny.

17.08 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – papierowy piesek.

22.08 /wtorek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – słonik breloczek z masy papierowej.

24.08 /czwartek/ Zabawy ruchowe, kalambury, gry planszowe, łamigłówki; Książka na wakacje – głośne czytanie fragmentu wybranej książki; Zajęcia plastyczne – przesyłamy pozdrowienia z dalekiej podróży – kartka wakacyjna. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wakacyjnego pt. „Ilustracje do przeczytanych książek z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa M. Widmark, H. Willis.

Filia nr 2 /ul. Siedlanowskiego 3A/

Zapraszamy dzieci w wieku 6 -11 lat /wtorki, czwartki w godz. 11:00 – 13:00/

Zapisy pod nr tel. 15 842 51 60

LIPIEC

04.07 /wtorek/ „Wakacje w różnych zakątkach ziemi” – Poznajemy się, gry i zabawy integracyjne. Pogadanka o bezpieczeństwie na wakacjach. Zajęcia plastyczne – globus z tektury, zajęcia ruchowe.

06.07 /czwartek/ „Europa nasz wspólny dom – Polska moja Ojczyzna” – czytanie wierszy Jana Brzechwy o zwierzętach. Zajęcia plastyczne, jeż z modeliny i patyczków, wykonywanie mapy krajoznawczej. Zagadki ,rebusy.

11.07 /wtorek/ „Podróż przez Włochy i Francję” – Zabawy z globusem, ciekawostki na temat państw. Zabawy plastyczne: wykonywanie flag, włoskiej pizzy z talerzyków i plasteliny oraz ślimaków z rurek tekturowych.

13.07 /czwartek/„Japonia – kraj kwitnącej wiśni” – zabawy z globusem, zajęcia plastyczne – wykonywanie flagi i wachlarza z bibuły, zabawy słowno-muzyczne, kalambury.

18.07 /wtorek/ „Egzotyczne Chiny” – pogadanka o kulturze kraju ,zabawa w kaligrafię – chińskie znaki malowane pędzlem, orgiami z papieru, zajęcia ruchowe.

20.07 /czwartek/„Podróże z Włóczykijem” – zabawy z globusem. Głośne czytanie Muminków” Tove Janson. Zajęcia plastyczno-ruchowe: wykonywanie flagi Finlandii i muminków z masy papierowej.

25.07 /wtorek/ „Afrykańskie safari” – zabawy z globusem, ciekawostki o Afryce i jej państwach, zajęcia plastyczne : wykonywanie masek afrykańskich ,zajęcia ruchowe – bębny afrykańskie.

27.07 /czwartek/ „Afrykańska sawanna” – pogadanka na temat fauny i flory Afryki, zajęcia plastyczne: wykonywanie zwierząt sawanny z plasteliny i modeliny, gry planszowe.

SIERPIEŃ

01.08 /wtorek/ „Ameryka po kawałku-Ameryka Północna”. Zabawy z globusem; ciekawostki o USA ; zabawy plastyczne: wykonywanie flagi, kolorowanie disnejowskich postaci; głośne czytanie bajek – Myszka Miki ,Kaczor Donald.

03.08 /czwartek/ „Dzień meksykański” – ciekawostki na temat Meksyku, zajęcia plastyczne: marakasy z puszek; zajęcia ruchowe – taniec w sombrero, quizy, zgadywanki.

08.08 /wtorek/ „ W krainie kangurów – Australia”. Zabawy z globusem, pogadanka na temat Australii; zajęcia plastyczne – wykonywanie flagi; zabawy ruchowe: skaczące kangury; łamigłówki rebusy.

10.08 /czwartek/ „Najniebezpieczniejsze zwierzęta Australii”; pogadanka o śmiercionośnych zwierzętach żyjących w Australii ; zabawy ruchowe: polowanie na wielbłądy; gry planszowe.

17.08 /czwartek/ „Kraina lodu – Antarktyda”. Zabawy z globusem; ciekawostki o Antarktydzie; zajęcia plastyczne: wykonywanie pingwinów dowolną techniką, krzyżówki, rebusy, zagadki; zajęcia ruchowe.

22.08 /wtorek/ W lodowej krainie – zabawy z Eskimosem. Pogadanka na temat jak żyją Eskimosi, gdzie mieszkają, z czego budują igloo, jaki tryb życia prowadzą. Zajęcia plastyczne- wykonywanie foki na krze lodowej – dowolną techniką plastyczną. Zabawy ruchowe: kto schował się w igloo.

24.08 /czwartek/ Podsumowanie wiedzy o kontynentach – quiz, kalambury o poznanych krajach. Zabawy plastyczne: plakat – mapa kontynentów. Słodki poczęstunek na zakończenie zajęć.