Lasowiackie pierogi czy lubelskie

22 lipca przed stalowowolskim domem kultury odbył się Lasowiacki Festiwal Pierogów. Faktycznie pierogi to jedna z najważniejszych potraw w kuchni naszego regionu. Dawniej był piróg i pirogi, od dziewiętnastego wieku już są pierogi. Są różne pierogi gotowane, są też różne pierogi pieczone. Ale wróćmy do gotowanych. Są więc ruskie, z grzybami, z kapustą kiszoną albo tez słodka, z kapustą z grzybami i kapustą, ze świeżą kapustą i serem albo też z z kapusta i grzybami, z kapustą i mięsem, z mięsem, z płuckami, z mąki gryczanej z serem, pojawiły się pierogi ze szpinakiem, są z owocami: truskawkami, wiśniami, jabłkami, jeżynami, jagodami itp., z powidłami, z serem na słodko i jeszcze z innymi nadzieniami.

Najpopularniejszymi pierogami lasowiackimi pochwaliła się gmina bojanowska w swojej książce kucharskiej. Takie najczęściej gotują w Bojanowie, Stanach czy w Gwoźdźcu. Pierogi ruskie. Na stolnicy łączymy przesianą mąkę z jajkiem dolewając wody, aby powstało dość twarde ciasto, ale elastyczne i dające się rozwałkować na cienko. Następnie z ciasta wykrawamy krążki, na ich środku kładziemy farsz i zalepiamy dokładnie palcami karbując ich brzegi. A farsz to ugotowane kartofle razem z białym serem przepuszczone przez maszynkę wymieszane z drobno pokrojoną cebulą usmażoną na maśle na złoto. Farsz doprawiamy solą i pieprzem. Pierogi gotujemy w lekko osolonej wodzie. Podajemy z masłem lub ze skwarkami

Pierogi z mięsem. Do zmielonego i ugotowanego wieprzowego mięsa dodajemy drobno posiekaną cebulę usmażoną na tłuszczu. Całość mieszamy dodając sól i pieprz. Farsz zawijamy w okrągłe krążki z ciasta, które przyrządzamy tak samo jak do ruskich pierogów. Pierogi gotujemy w lekko osolonej wodzie. Pierogi z mięsem podajemy okraszane masłem lub boczkiem podsmażonym z cebulą.

Pierogi z kapustą i grzybami. Kapustę kiszoną gotujemy, następnie wyciskamy i mielimy na maszynce. Pieczarki podsmażamy z cebulą mielimy w maszynce. Składniki łączymy razem i doprawiamy solą i pieprzem. Farsz zawijamy w krążki ciasta. Gotujemy w wodzie. Pierogi z kapustą i grzybami podajemy z cebulką podsmażoną na oleju lnianym.

Pierogi z kaszą jaglaną i twarogiem. Kaszę jaglaną gotujemy z masłem na sypko. Cebulę podsmażamy na maśle, ser mielimy, następnie wszystkie składniki mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. Taki farsz zawijamy w krążki ciasta i gotujemy w lekko osolonej wodzie. Podajemy okraszone masłem.

Z pewnością na stalowowolskim festiwalu pierogów będą prezentowane jeszcze inne pierogi, zarówno gotowane, jak i pieczone. I na pewno gospodynie wiejskie, bo takie głównie będą brać udział w festiwalu, zaczerpną przepisy na pierogi z innych regionów. Na przykład wśród Lasowiaków pierogi z soczewicy nie były na ogół znane, ale są one popularne na Lubelszczyźnie. Operator ze stalowowolskiej telewizji Stella, zawsze odgrażał się, że przywiezie mi do spróbowania tego lubelskiego pierogowego dania. I faktycznie po paru miesiącach od zapowiedzi przywiózł z lubelskiej knajpy pierogi z soczewicą, w dodatku jeszcze ciepłe. Po paru latach zrewanżowałem mu się pierogami z soczewicą gotowanymi w Ulanowie. Te ulanowskie pierogi były takie. Przygotowujemy ciasto na pierogi. Obrana cebulę kroimy w kostkę i smażymy na złoto na patelni. Soczewicę gotujemy. W maszynce mielimy ugotowaną soczewicę, ser i cebulę. Doprawiamy solą i pieprzem. Z przewałkowanego ciasta wykrawamy krążki i na środek każdego nakładamy czubatą łyżeczkę farszu. Rogi ciasta smarujemy wodą i zlepiamy wykonując falbankę. Pierogi gotujemy partiami przez kilka minut aż wypłyną i zrobią się miękkie. Podajemy je z wody lub po wystudzeniu podsmażamy na patelni i polewamy roztopionymi skwarkami lub podsmażoną na złoto cebulą. Ulanowskie pierogi smakowały mu, ale nie były dla niego takie jak lubelskie. Bo lubelskie, to lubelskie.

Z operatorem umówiliśmy się na Lasowiacki Festiwal Pierogów. – A czy będzie można próbować pierogi za darmo? – spytał operator. – Będzie pewnie jak zawsze w Stalowej Woli – odpowiedziałem. – Bez płacenia? – spytał ponownie. Stalowa Wola to nie dusigrosz krakowski czy wielkopolski, u nas jest inaczej. – W Lublinie też – dodał operator. A więc do spotkania na festiwalu i przed pierogami (nie wiem czy darmowymi) życzę – smacznego.

Piotr Góreczny