„Labirynt” zaprasza na koncert perkusisty z Chicago

Klub „Labirynt” w Stalowej Woli zaprasza na koncert Frank Parker Groove Collective, który odbędzie się 10 listopada. Start o godzinie 20.00. Bilety w cenie 30 złotych.

Dla jednostki jazzowej all-akustycznej ten zespół przesyła elektryzująca obecność … Parker i współpracownicy produkować muzykę, która jest znaczące i inspirujące” – Glenn Astarita, All About Jazz

„Pomysłowy syntezą wszystkich gatunków muzycznych … To jest wszystko, co powinno być jazz: oryginalne, świeże, nieprzewidywalne, symbiotyczne w grupowej improwizacji, a wszystko to z poczuciem humoru. – Basia Gagnon, JazzPRESS

New York basista i kompozytor Mike Parker dołączyła 2-Grammy nominowany Frank Parker (Kurt Elling Quartet) na bębnach i Krakowie, Polski ognisty saksofonista Slawek Pezda. Razem, biorą format trio jazzowe i wstrzyknąć go z surowej energii Rock, wrażliwości klasycznej, w tekturowych palety z awangardy i rytmicznej i harmonicznej na różnorodność Modern Jazz.

Cała trójka zaczęła się w listopadzie ’14 wypełniając wycieczkę Maraton 27 koncertów w 27 dni. Od tamtej pory zagrał ponad 200 koncertów w 12 krajach, od Bałtyku do Bałkanów tym Krokus Jazz Festival (PL), Jazz Festival Praha, Jazz Goes to Town (CZ), Mediawave Festival (HU), Jazzire Festival (RS), Targu Mures Międzynarodowy Festiwal jazzowy (RO), Mailaul Festival (EE), i wiele innych. W ’16 kwietnia wydali Parkera trzeci album „Alive tam”, nagrany na żywo na ich upadek ’15 trasie. Ich upadek ’17 wycieczka zabierze je do Holandii i Niemiec po raz pierwszy wystąpi na Festiwalu Jazzowym w Mondrian The Hague, NL.

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=6MtnHqbwQfg&feature=youtu.be&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=CWGSrQszvg0

https://www.youtube.com/watch?v=ZahWDV2iAw0

https://www.youtube.com/watch?v=LSupRkSGBg4