Kup karnet dzisiaj, nie czekaj na ostatnią chwilę!

Od dzisiaj można nabywać karnety na mecze Stali Stalowa Wola w rundzie wiosennej. Podopieczni trenera Rafała Wójcika rozegrają w niej osiem spotkań na swoim stadionie. Mecz z Siarką jest traktowany jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, w związku z czym obowiązywać będzie na niego inna cena biletów niż na pozostałe siedem spotkań.

Karnety, a także bilety pojedyncze na inauguracyjne spotkanie rundy rewanżowej z Polonią Warszawa (5 lutego, niedziela, godz. 14) są już do nabycia w budynku MOSiR przy ul. Hutniczej 15, pokój 114-pierwsze piętro. Ich sprzedaż w czwartek (23.02) i piątek (24.02) oraz od środy (1.03) do piątku (3.03) w godzinach 14-16.30.

Przypominamy, że karnet można zakupić tylko z Kartą Kibica, którą można wyrobić w punkcie sprzedaży karnetów i w kasie przed stadionem w dniach rozgrywania meczów ligowych. Kasy otwarte będą od godziny 12.30. Karty Kibica, które posiadają sympatycy Stali są ważne do końca 2017 roku.

Ceny biletów na mecze Stali w rundzie wiosennej: z Kartą Kibica – 10 złotych, bez Karty Kibica – 15 zł, kobiety z Kartą Kibica – 5 zł, dzieci 7-13 lat z Kartą Kibica – 5 zł, kobiety i dzieci bez Karty Kibica – 5 zł, natomiast na mecz „podwyższonego ryzyka” Stal-Siarka, będą obowiązywać następujące ceny: z Kartą Kibica – 15 zł, bez Karty Kibica – 20 zł, pozostałe bez zmian.

Terminarz spotkań rundy wiosennej sezonu 2016/2017, które rozegrane zostaną na stadionie MOSiR w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 14: Polonia Warszawa (5 marca, niedziela, 14), Olimpia Elbląg (18 marca, sobota, 15), Warta Poznań (1 kwietnia, sobota, 15), GKS Bełchatów (15 kwietnia, sobota, 16), Gryf Wejherowo (29 kwietnia, sobota, 17), Legionovia (13 maja, sobota 17), ROW Rybnik (20 maja, sobota 17), Siarka Tarnobrzeg (3 czerwca, sobota 17).

Share 0 Share 0 Share 0