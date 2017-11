Kuchnia pomorska

Kuchnia Pomorza łączy w sobie wpływy kilku kulinarnych kultur, m. in. niemieckiej, ale też szwedzkiej, duńskiej, czy kresowej. Szczególnym powodzeniem cieszą się tu ryby. Od stuleci łowiono zarówno te morskie, jak i słodkowodne. Na pełnym morzu były to głównie połowy dorsza. Ryba ta – popularna i dziś – doskonale komponuje się z aromatycznym liściem laurowym, wyrazistym czosnkiem i wysokiej jakości makaronem. Dlatego do radosnego świętowania Światowego Dnia Makaronu na pewno chętnie przyłączą się także smakosze nadmorskich przysmaków.

Makaron spaghetti z dorszem, liściem laurowym, czosnkiem i pomidorami

POTRZEBUJESZ:

⦁ Makaron spaghetti 1 opakowanie

⦁ filet z dorsza 500g

⦁ czosnek 2 ząbki

⦁ cytryna 1 sztuka

⦁ natka pietruszki do podania

⦁ pomidory krojone 800g

⦁ ocet jabłkowy 20ml

⦁ olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 2 łyżki

⦁ masło 30g

⦁ liście laurowe 8 sztuk

⦁ sól i pieprz do smaku

DO DZIEŁA!

⦁ Na pierwszy ogień…

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź pozostawiając pół szklanki wody z gotowania.

2. W międzyczasie…

Liście laurowe i posiekany czosnek przesmaż delikatnie na maśle. Dodaj pomidory, ocet, sól i pieprz. Gotuj ok. 20 minut. Dodaj rybę i gotuj przez kolejne ok. 5 minut, aż ryba rozpadnie się na płatki.

3. To już prawie meta!

Wymieszaj sos rybny z makaronem, dodaj olej rzepakowy i wodę z gotowania makaronu, jeśli danie jest zbyt gęste. Podawaj posypane natką pietruszki.

Brawo! Zaproś bliskich do stołu. Niech też spróbują nadmorskiego przysmaku.