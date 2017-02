Ku niepodległości

Na rudnickim cmentarzu pochowany jest Eugeniusz Sztaba, jeden z ludzi, którzy zapisali się w historii Rudnika nad Sanem, ludzi przez lata idących niepodległościowym szlakiem. Nie doczekał jednak tej Polski, o którą mu przez lata chodziło. Wolna Polska przyszła już po jego śmierci.

Kim był Eugeniusz Sztaba? Urodził się 6 lutego 1913 roku w Rudniku nad Sanem jako syn Jana i Marii. W tym mieście ukończył Seminarium Nauczycielskie i po uzyskaniu prawa nauczania w szkołach powszechnych 1 stycznia 1934 roku podjął pracę w Kamionce Strumiłowej. Odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty we Lwowie.

Losy wojenne

Do czasu wybuchu wojny pracował jako nauczyciel w szkołach na Kresach. W międzyczasie odbywał ćwiczenia wojskowe i w 1937 roku został mianowany podporucznikiem piechoty. Sztaba jako rezerwista Wojska Polskiego miał przydział do 24. pułku piechoty w Łucku. Po wybuchu wojny, 2 września 1939 r. został zmobilizowany przez ten pułk i przydzielony do Ośrodka Zapasowego, który został organizowany we Włodzimierzu Wołyńskim. Sztaba wraz ze swoją jednostką walczył z Niemcami w obronie tego miasta. Dzień po wkroczeniu Armii czerwonej do Polski, 18 września Ośrodek Zapasowy został zdemobilizowany, żołnierze i podoficerowie pochodzący z ziem na wschód od Bugu zostali zwolnieni, reszta zgrupowania przeszła na zachodni brzeg Bugu. Oficerowie mieli przebijać się na Węgry lub do Rumunii. Sztaba nie zaprzestał walki. Dołączył wraz z innymi oficerami i podoficerami Ośrodka Zapasowego do utworzonej grupy „Chełm” dowodzonej przez pułkownika Władysława Płonkę. 29 września 1939 roku wraz z kawalerzystami Płonki walczył z Niemcami pod Dzwolą niedaleko Janowa Lubelskiego. Potem grupa „Chełm” dołączyła do zgrupowania pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, który w Momotach, wobec okrążenia przez Niemców i Sowietów, z braku zaopatrzenia i amunicji, wydał rozkaz o kapitulacji i złożeniu broni przed Armią Czerwoną. Grupa płk. Włądysława Płonki złożyła broń 2 października 1939 r. we wsi Bukowa. Konwój jeńców eskortowany przez Sowietów zmierzał na wschód w kierunku Biłgoraja i Aleksandrowa. Eugeniusz Sztaba nie zamierzał pójść w sowiecką niewolę. Nocą z 2 na 3 października zbiegł z konwoju. Po paru dniach wędrówki, ukrywania się przed wrażymi wojskami, z pomocą ludzi Zasania udało mu się sforsować San i 5 października znalazł się w rodzinnym Rudniku. Udana ucieczka z sowieckiej niewoli uratowała go jako oficera przed niechybną śmiercią w Katyniu albo w Charkowie.

Czas konspiracji

W czasie pobytu w Rudniku bez mała przez trzy lata uczestniczył w tajnym nauczaniu. Wtedy był już związany z konspiracją antyniemiecką. Nosił pseudonim najpierw „Łom” a potem „Rudy” W czerwcu 1940 roku należał do Związku Walki Zbrojnej a potem do Armii Krajowej. W placówce AK w Rudniku był oficerem szkoleniowym. Organizował szkolenia wojskowe dla młodych akowców. Wtedy też uczestniczył wiosną 1943 roku w akcji zdobywania broni z magazynów niemieckich w Sarzynie. Broń przerzucano potem za San do grup partyzanckich. Uczestniczył również w ubezpieczaniu, głównie w rejonie Mielca, zrzutów broni z angielskich samolotów.

Na początku lipca 1944 roku w Rudniku i pobliskich Kopkach doszło do masowych aresztowań. Gestapo ujęło między innymi komendanta rudnickiej placówki Henryka Seminowicza. Dowodzenie placówką przejął E. Sztaba, ale na krótko. Jak potem relacjonował: Jako dowódca placówki na terenie Rudnika w 1944 r. zostałem spalony. Otrzymałem rozkaz od „Romana” (Antoni Cwen – przyp. DG) opuszczenia placówki. Zdałem tylko pieczątki i akta „Bauerowi” (Stanisław Urban – przyp. DG), który to był zastępcą dowódcy obwodu na Rudnik. „Bauer” wytypował nowego dowódcę placówki „Karola” (Tadeusz Socha – przyp. DG). Opuściłem placówkę i wyjechałem do Ostrowca w Kieleckiem. Z chwilą ucieczki Niemców wyjechałem z Ostrowca i przyjechałem bezpośrednio do Racławic 1 VIII 44 r. Tam przebywałem u Józefa Cagary. Po wycofaniu się Niemców udałem się do Rudnika i dostałem pracę w aptece, równocześnie byłem wykładowcą w Szkole Rzemiosł w Rudniku.

Sowiecka rzeczywistość

Po niemieckiej okupacji Sztaba włączył się w organizację rudnickiego szkolnictwa. Nie na długo. Jako oficer został zmobilizowany do tworzonego w 1944 roku ludowego wojska polskiego. 27 listopada 1944 roku zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Nisku. Stamtąd został skierowany do Lublina. W Lublinie był krótko, został odesłany do Rzeszowa do organizowanej 10. dywizji piechoty. Z kolei Rzeszów znowu skierował go do Lublina. Wtedy Sztaba, jako członek AK, znajdował się już pod obserwacją sowieckiego NKWD. 11 grudnia 1944 roku w Lublinie został aresztowany przez NKWD i wywieziony do prowizorycznego więzienia w ziemiankach w Rudniku nad Sanem. Po śledztwie prowadzonym przez oficerów NKWD przewieziono go do obozu w Bakończycach pod Przemyślem.

13 stycznia transportem kolejowym nr 49 wraz z 316 internowanymi, byli to głównie akowcy, został wywieziony do Rosji. Na stację Kluczkowka w rejonie Stalinogorska transport przybył 27 stycznia 1945 r. Wszystkich internowanych umieszczono w podobozie nr 13, wchodzącym w skład obozu kontrolno-filtracyjnego nr 283 w obwodzie stalinogorskim.

W stalinogorskim obozie był wykorzystywany, jak informuje rosyjskie archiwum, do różnych prac. Te „różne prace” były związane z budową w wyjątkowo trudnych wręcz w katorżniczych warunkach kopalni węgla nr 28 w zjednoczeniu „Stalinogorskugol”.

Druga konspiracja

Z łagru sowieckiego został zwolniony we wrześniu 1945 roku. W Rudniku znalazł się 17 września. Zaraz też podjął na nowo pracę w aptece i jako wykładowca w Szkole Rzemiosł. W kilka miesięcy po powrocie z sowieckiego łagru na przekór wszystkiemu wszedł do nowej konspiracji, tym razem skierowanej przeciw komunistom. W 1946 roku związał się z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość powstałym na bazie rozwiązanej w styczniu 1945 r. Armii Krajowej. Był jednak w tej działalności ostrożny, zdawał sobie bowiem sprawę, że może być inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w działaniach WiN do czasu, gdy kierownikiem niżańskiej Rady WiN był Kazimierz Moskal „Budulski”. Sfałszowane referendum 30 czerwca 1946 roku winowcom podcięło skrzydła. Działalność organizacji ulegała erozji. Wpłynęły na to również aresztowania jakich UB dokonał w październiku 1946 r. Zatrzymano wówczas członków Brygad Wywiadowczych głównie z Niska i Stalowej Woli. Brygady Wywiadowcze współpracowały z WiN-em.

W rok później, jesienią 1947 roku nastąpiły dalsze aresztowania, tym razem członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Rozwadowie, Stalowej Woli i Nisku. Były one wynikiem działania ubowskiej agentury. Na początku grudnia 1947 r. w Bielawie aresztowany został również organizator WiN-u w powiecie niżańskim Kazimierz Moskal, który ponad rok przed zatrzymaniem przez bezpiekę z konspiracją w Niżańskiem zerwał i osiedlił się na Ziemiach Zachodnich. Wtedy już ubowcy mieli dużą wiedzę na temat funkcjonowania WiN-u w powiecie niżańskim. W zeznaniach aresztantów pojawiło się nazwisko Eugeniusza Sztaby. W grudniu 1947 r. były kierownik Rady WiN na powiat niżański Kazimierz Moskal przed oficerem UB Bogdanem Lisowskim zeznał: Na początku 1946 r. skontaktowałem się w Rudniku z Machem Henrykiem, któremu proponowałem objęcie kierownictwa koła lecz on na to nie zgodził się, mówiąc, że jest już skazany na 5 lat w zawieszeniu. Po upływie tygodnia Mach wskazał mi nadającego się na to stanowisko Urbana Władysława, z którym mnie skontaktował. Urban na propozycję objęcia kierownictwa koła nie zgodził się, mówiąc, że tworzy Stronnictwo Pracy i on woli pracować w legalnym stronnictwie. Po krótkim czasie Mach skontaktował mnie z Jasnoszem Edmundem w Rudniku, który również na moją propozycję nie zgodził się wymawiając się tym, że wyjeżdża na Ziemie Zachodnie. Wiosną 1946 r. Mach Henryk względnie Sroka Stanisław (dokładnie nie pamiętam) skontaktowali mnie z Pawłowskim Robertem (organista i pracownik Spółdzielni Koszykarskiej w Rudniku). Na moją propozycję objęcia kierownictwa Koła na m. Rudnik, Pawłowski zgodził się. Ponieważ jednak nie dawał sobie rady na tym stanowisku, wobec tego musiałem później zwerbować Sztabę, z tym, że Sztaba i Pawłowski mieli prowadzić Rudnik – miasto i Rudnik – wieś. W czasie śledztwa funkcjonariusze UB stwierdzili, że Sztaba dostarczał Moskalowi informacje z terenu Rudnika i z okolicznych wsi.

Oficer niżańskiego Urzędu Bezpieczeństwa Bogdan Lisowski 17 grudnia 1947 r. wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa m.in. przeciw E. Sztabie jako podejrzanemu o przynależność do WiN. Eugeniusz Sztaba został zatrzymany przez UB w Rudniku n. Sanem 22 grudnia 1947 roku. Dzień później prokurator Cezary Matkowski z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie wydał nakaz aresztowania z powodu przynależności Sztaby do nielegalnej organizacji WiN. Więziony był najpierw w Nisku, gdzie był kilkakrotnie przesłuchiwany w końcu grudnia a potem w końcu stycznia 1948 r. przez funkcjonariusza niżańskiego UB Bogdana Lisowskiego. Po zakończeniu śledztwa został przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie.

W czasie śledztwa Sztaba nie przyznawał się do przynależności do WiN, ale przyznał, że rozprowadzał prasę podziemną „Orzeł Biały” i „Ku Wolności” oraz instrukcje jak głosować w czasie referendum 30 czerwca 1946 r. Kolportaż podziemnych druków za jego sprawą odbywał się nie tylko w Rudniku, ale również w pobliskich wsiach Kopki i Koziarnia.

W PRL

Rozprawa Sztaby i współtowarzyszy odbyła się w dniach 1-3 czerwca 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Składowi sądowemu przewodniczył kpt. Aleksander Borowski, oskarżał prokurator Eustachy Lech. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie oprócz Sztaby stanął stanęło jeszcze jedenastu innych obwinionych o przynależność do WiN-u pochodzących z Rudnika, Niska, Rozwadowa, Charzewic, Kamienia i Stalowej Woli. Po trzydniowym procesie 7 czerwca ogłoszono wyrok. Według sądu Eugeniusz Sztaba od wiosny 1946 do września, względnie października 1946 r. w Rudniku należał do „nielegalnej organizacji WiN mającej na celu obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego” i pełnił funkcję kierownika Rady (pomyłka sądu – winno być koła) na m. Rudnik, w końcu lipca 1946 r. działał też na szkodę Państwa Polskiego z tytułu przekazywania wiadomości stanowiące tajemnicę państwową przez niejakiego Pawłowskiego. Wspomnianemu Robertowi Pawłowskiemu pomagał w napisaniu sprawozdań z zakresu polityczno-ekonomicznego, które potem przekazywano do skrzynki kontaktowej w Stalowej Woli. Oba te zarzuty zgodnie z aktem oskarżenia na podstawie par. 86 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego i art. 7 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. przewidywały karę od co najmniej 5 lat więzienia do kary śmierci włącznie.

E. Sztaba został skazany na dziesięć lat więzienia. W tydzień po ogłoszeniu wyroku obrońca Sztaby złożył skargę rewizyjną do Naczelnego Sądu Wojskowego o uchylenie wyroku. NSW w końcu lipca 1948 r. rozpatrzył sprawę Sztaby, złagodził kary odnośnie niektórych oskarżeń, ale utrzymał wyrok dziesięciu lat więzienia.

Sztaba odbywał karę więzienia we Wronkach, a potem w Sieradzu. 14 listopada 1955 r. Rada Państwa tytułem łaski zawiesiła wykonanie reszty kary na trzy lata. Sztaba z więzienia w Sieradzu wyszedł 25 listopada 1955 roku. Do więzienia już nie wrócił. Osiadł w rodzinnym Rudniku i w tym mieście zmarł 11 listopada 1983 roku. Spoczywa na rudnickim cmentarzu.