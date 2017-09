Kto strzeli więcej?

Strzelecki festiwal urządzili sobie w ostatniej kolejce stalowowolskiej okręgówki piłkarze rezerw Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Andrzej Kasiaka rozgromiła Górnovię Górno 15:0!

– Nie ma co się ekscytować tym wynikiem – mówi szkoleniowiec Stali. – Przeciwko młodej drużynie z Górna zagrało wielu piłkarzy z pierwszego składu. Mnie najbardziej cieszy to, że ci, którzy weszli za nich po przerwie kontynuowali to, co działo się w pierwszych 45. minutach i dołożyli osiem goli.

Wysoko w ostatniej kolejce wygrywały „sokoły.” Lider z Sokolnik pokonał Spartę Jeżowe 7:0, a Sokół Kamień KP Zarzecze 6:0. Kłopoty ze zwycięstwem miała natomiast Stal Gorzyce, która trzy punkty w meczu z Sanem Kłyżów zapewniła sobie dopiero w 83. minucie, po strzale Świądra. Dwa mecze z zaplanowanej kolejki, z powodu zalania boisk, nie odbyły się.

STAL II STALOWA WOLA – GÓRNOVIA 15:0 (7:0)

1-0 Jonkisz (11), 2-0 Wójcik (14), 3-0 Oziębło (20), 4-0 Skórski (30), 5-0 Jonkisz (31), 6-0 Wasiluk (37), 7-0 Wójcik (40), 8-0 Jonkisz (49), 9-0 Waszkiewicz (50), 10-0 Skórski (53), 11-0 Wójcik (57), 12-0 Wójcik (60), 13-0 Wójcik (75), 14-0 Konopka (80), 15-0 Kuliś (83)

STAL: Konefał – Waszkiewicz, Wawrzyniak, Żołądź (46 Stelmach), Oziębło (46 Kuliś), Korczyński (46 Wojtusik), Skórski, Wasiluk (46 Ujda), Dziubiński (46 Konopka), Jonkisz, Wójcik.

GÓRNOVIA: Dec – Kida (89 Ł.Miazga), Rychel, S.Miazga, Król (57 Tarała), Krudysz, Piersiak (46 Dudzik), Szewczyk (85 Szostecki), Radomski, Pieniek, Perlak (72 Watras).

W pozostałych meczach 7. kolejki: Stal Gorzyce – San Kłyżów 1:0, Stal Nowa Dęba – Unia Skowierzyn 2:0, Sokół Kamień – KP Zarzecze 6:0, Bukowa Jastkowice – Zdziary 2:1, Strzelec Dąbrowica – Pogoń Leżajsk 1:1, Sokół Sokolniki – Sparta Jeżowe 7:0, Rotunda Krzeszów – Słowianin Grębów i Olimpia Pysznica – OKS Mokrzyszów – nie odbyły się.