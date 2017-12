Księżak po Żubrach

Share 0 Share 0 Share 0

Po serii kilku zwycięstw, w tym trzech kolejnych nad zespołami ze stolicy, w miniony weekend koszykarze Stali musieli uznać wyższość białostockich Żubrów. Dla zespołu trenera Kujawy była to szósta wygrana z rzędu. Przed naszymi koszykarzami spotkanie z innym pretendentem do awansu Księżakiem Synteksem Łowicz. W Białymstoku Stal osłabiona brakiem kontuzjowanego Leszka Kaczmarskiego, a i Rafał Partyka występował w tym meczu nie w pełni sił, od początku do końca spotkania ustępowała swoim rywalom. Po czterech minutach gospodarze wygrywali 15:2 i ich trener mógł dość często rotować składem, o czym Bogdan Pamuła mógł co najwyżej pomarzyć. Szkoleniowiec Stali radował się faktem, iż udało mu się wpisać na listę do gry wymaganą liczbę zawodników...: Misiewicz 24 (2x3), Wróblewski 16, Zabielski 14, Szczerbatiuk 13 (2x3), Kalinowski 3 (1x3) oraz Niewiński 7 (2x3), Karasiewicz 5, Andruk 4, Monach 2, Borowik 2, Rećko.: Zaguła 26 (7 as.), Bandyga 14 (7 zb.), Łabuda 13 (3x3), Partyka 6, Tabor 2 oraz Baj 4, Pietras 2, Schlage 2, Konieczny.