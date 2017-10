Ksawery nie oszczędził powiatu niżańskiego

To była pracowita noc dla strażaków z powiatu niżańskiego, a wszystko przez orkan Ksawery, który nocą uderzył w województwo podkarpackie. Tuż po godz. 23 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku wpłynęły pierwsze zgłoszenia o połamanych konarach. W sumie przez całą noc i piątkowy poranek do straży wpłynęło kilkadziesiąt takich zgłoszeń. Nie obyło się też bez innych niebezpiecznych zdarzeń. Wiele gospodarstw w całym powiecie jest bez prądu.

Między innymi w Dąbrówce silny wiatr uszkodził słup i doszło do zerwania linii średniego napięcia. Na miejscu wciąż pracują strażacy oraz elektrycy, by jak najszybciej przywrócić dostawy prądu do gospodarstw domowych. Z kolei w Zarzeczu przewody elektryczne przerwało drzewo.

Przewrócone drzewa utrudniały ruch na drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez powiat niżański. Wiele konarów zatarasowało przejazd drogami lokalnymi.