Ślady enkawudowskich ofiar

W Żabnie koło Radomyśla rozpoczęto poszukiwania mogił osób zlikwidowanych przez NKWD jesienią 1944 roku. Czy te poszukiwania, już bardzo spóźnione, dadzą jakieś rezultaty? Z poszukiwawczych prac nad ustaleniem grobów rozstrzelanych ludzi koło Jastkowic wynika doświadczenie, że zadanie to będzie ciężkie do wykonania. W końcu od egzekucji NKWD upłynęło ponad siedemdziesiąt lat.

W końcu lipca 1944 roku wojska sowieckie znalazły się w Radomyślu i wsiach położonych na prawym brzegu Sanu. W Żabnie miał swój sztab generał Wasilij Gordow. Potem przeniósł się do pobliskich Nowin. Na przełomie sierpnia i września w Żabnie pojawiło się NKWD. Jesienią we wsi usadowiła się na dobre specjalna jednostka NKWD, którą dowodził gen. Kalczenko. Jemu podlegały obozy na terenach zajętych przez wojska I Frontu Ukraińskiego. We wsi stacjonowało około 350 enkawudzistów.

W Żabnie i sąsiednich wsiach Sowieci zorganizowali w ziemiankach polowe więzienia. Przetrzymywano w nich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK i Polaków z Kresów Wschodnich. Potem umieszczano aresztantów, przeważnie akowców z różnych miejscowości. Stacjonujące w Żabnie NKWD nadzorowało kilka innych podobnych obozów: w Lipie, Woli Rzeczyckiej, Brandwicy, w Turbi.

Enkawudziści pilnowali bunkrów w dzień i w nocy. W bunkrach nie wolno było rozmawiać. Jeden z więźniów NKWD, akowiec Jan Markut, tak opisał więzienie w Żabnie: Później zostałem przewieziony do ziemianek w lesie koło Żabna. Było to więzienie NKWD, kilkanaście ziemianek, ale ja widziałem tylko ze cztery-pięć. Ziemianki były na wpół zagłębione w ziemi. Były dość wysokie, że można było stać. Nie były wyposażone w żadne prycze, były tylko deski wzdłuż ścian, po bokach, spełniające rolę ławek. Boki ziemianek umocnione były okrąglakami. (…) Wartownicy zmieniali się co kilka godzin. Więźniów wyprowadzano tylko rano i wieczór, w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. (…) Rosjanie nie dawali nam żadnego jedzenia, za ich przyzwoleniem kobieta, w której gospodarstwie znajdowało się to więzienie, dokarmiała nas.

W Lipie ziemianki znajdowały się w lesie w pobliżu nasycalni podkładów kolejowych i w lesie. Tam przetrzymywano ludzi, którzy przyznali się do przynależności do AK i innych antyniemieckich organizacji podziemnych, oprócz AL. Stamtąd na ogół aresztowanych wywożono do łagrów w Rosji. W lasach koło Woli Rzeczyckiej wykopano ziemianki w tzw. Lesie Kołodziejowym. Do tego obozu przekazywano więźniów po selekcji w Żabnie. Ich los jest dotąd nieznany.

W obozie w Brandwicy w ziemiankach przetrzymywano głównie Ukraińców i Polaków, a także Litwinów, Łotyszów i zdegradowanych sowieckich oficerów. Na ogół wcielano ich do karnej dywizji Armii Czerwonej. W takiej znalazł się Tadeusz Gąsecki z Żabna. Szła ona za frontem, o głodzie, zwykle bez broni i grzebała poległych żołnierzy. Karabiny mieli tylko nieliczni żołnierze, inni musieli sami je zdobywać. Wszystkich uzbrojono dopiero na terenach niemieckich. NKWD stacjonującemu w Żabnie podlegały również obozy w ziemiankach w lesie w rejonie Rzeczycy oraz w Grabczynach.

W Żabnie znajdowały się trzy obozy z ziemiankami; jeden na podwórzu i w ogrodzie Zdzisława Kality, następny w piwnicy szkoły. Tam więziono żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK, akowców z rejonu Tarnobrzega, Sandomierza, Chmielowa, Ocic, Pysznicy, Rudnika, Ulanowa. Istniał także obóz na terenie gospodarstwa Bolesława Krawczyka. Był też jeden wielki bunkier za żabieńską szkołą. W bunkrach przetrzymywano także mieszkańców Żabna i okolic, głównie związanych z działalnością w AK. Szef AK w Żabnie – Józef Łepski – został osadzony w ziemiance, potem po selekcji wywieziono go do Lipy, a stamtąd już do sowieckiego łagru. W żabieńskim obozie trzymano Juliana Bekiesza, akowca ze Zbydniowa, jego również wysłano w głąb Rosji. Studenta Władysława Geneję z ziemianek NKWD za bimber wykupiła matka. Marian Dziubiński z Dąbrowy Rzeczyckiej, oficer informacji AK obwodu niżańskiego jakiś czas był przetrzymywany w Żabnie. Co się z nim stało – nie wiadomo. Być może rozstrzelano go nad Sanem. Długi czas w ziemiance trzymano Zygmunta Wianeckiego z Żabna, ponad miesiąc więziono w bunkrach Żabna, Lipy i Woli Rzeczyckiej akowca z Żabna – Mieczysława Ozdobę. Nielicznym udało się zbiec. W ziemiankach na posesji Krawczyka NKWD przetrzymywało młodych Niemców w strasznych warunkach; postrzępione mundury, zwykle o głodzie, bez picia, bez świeżego powietrza.

W Żabnie odbywała się selekcja aresztowanych, jednych kierowano do innych podobozów, innych na rozstrzelanie. Tam też wydawał wyroki sąd wojenny I Frontu Ukraińskiego. Przesłuchiwanie i wydawanie wyroków odbywało się przeważnie nocą. Skazanych rozstrzeliwano w pobliżu brzegu Sanu. Świadkiem egzekucji był Czesław Puka, wówczas kilkunastoletni chłopiec. Tak wspominał te wydarzenia: W krzakach pojawiało się coraz więcej podejrzanych miejsc, przypominających mogiły, lecz bez nagrobków. W jednym miejscu naliczyliśmy aż siedemnaście. Pewnego razu wyganiając bydło z krzaków po południu napotkaliśmy dwa duże doły, starannie wykopane.(…) Zatrzymaliśmy się ze Zdzichem. Spytałem, co myśli o tym. I jemu zdawało się, że to na groby, tylko dlaczego takie duże? pewnie będą strzelać dużo ludzi. (…) Położyliśmy się dalej od tego miejsca, aby cośkolwiek widzieć. Wcześniej „gwizdnęliśmy” Sowietom pięć łopat, którymi wykopano doły i ukryliśmy je, zakopując w dnie Sanu…. Ukazał się wóz pełen siana z enkawudzistami. Oni stanowili eskortę. Na czele kroczył oficer. Cofnęliśmy się w krzaki, aby nas nie dostrzegli. Miejsce, z którego zamierzaliśmy obserwować rozwój wypadków było oddalone nie więcej niż dwadzieścia metrów od dołów. (…) Furmanka nie mogła się przedrzeć przez gęste krzaki, więc oficer zatrzymał ją i krzyknął „wychodi”. Ciarki nas przeszły, pomyślałem, że jak nas złapią, to zastrzelą i nikt nie dowie się o naszej śmierci. (…) Wreszcie ukazali się skazańcy i żołnierze… Niezmiernie wychudzeni ludzie, ustawieni zostali twarzą do nas. Na sobie mieli strzępy koszul bez rękawów. Zresztą czy to były koszule? Łachmany miały kolor ziemi. Kalesonów nie mieli. Stąd też widać było ich nogi, raczej piszczele, pozbawione mięśni, obciągnięte skórą. Podobnie wyglądały ręce. W pewnej chwili padły strzały. Za każdym skazańcem stał żołnierz, który strzelał w tył głowy „swojemu”. Wtedy nie mogąc wytrzymać naporu strachu zerwaliśmy się i jak najszybciej dobiegliśmy do Sanu. Nie bacząc na nic skoczyliśmy w wodę. Zanurzyłem się w rzece do dna i kierując się nieco prądem jak kangur skakałem po dnie… Dopiero przy trzecim naszym wynurzeniu usłyszeliśmy strzały żołnierzy sowieckich, ale były niecelne (…) Nikt nie wiedział o naszym wyczynie, bo nie mógł wiedzieć. Okazało się, że w domach położonych najbliżej wału Sowieci dokonywali rewizji. Szukali łopat.

Enkawudziści dokładnie maskowali miejsca egzekucji. Wedle współczesnych ustaleń zmarłego już regionalnego historyka – Stanisława Myszki, w tzw. lesie radomyskim koło Żabna znajdują się trzy zbiorowe mogiły. Za wałem nad Sanem rozpoznano siedem zbiorowych grobów, w lesie między Lipą, Radomyślem i Żabnem jest bardzo duża mogiła, w której, jak się oblicza, leży około dwustu ludzi. Ofiary egzekucji grzebano na głębokości 1,5 m, ale są też płytko położone mogiły na tzw. Łysych Górkach w Żabnie. Wszystkie groby są bezimienne.

NKWD opuściło Żabno rankiem 6 stycznia 1945 roku. Więźniów z ziemianek zabrano i przewieziono do Byszówki pod Klimontowem. W pamięci mieszkańców Żabna zapisali się ze szczególnego okrucieństwa i sadyzmu wykonujący wyroki w Żabnie, a także w Turzy koło Rzeszowa: nauczyciel Grisza, stale pijani Buczynka i Sobolew, Wasyl, Mikołaj i starszyna Andriej Sokołow z zawodu stolarz, również wyjeżdżający strzelać ludzi w Turzy.

Przy drodze przebiegającej przez Żabno do pobliskiego Radomyśla stoi kaplica. Na jej frontonie w 1990 roku umieszczono niewielką stalową tablicę. Napisano na niej: W hołdzie pomordowanym przez NKWD w roku 1944 żołnierzom i oficerom Armii Krajowej o nieznanych nazwiskach spoczywających na terenie Żabna. Bóg mówi: „Znam cię z nazwiska”. Część Ich Pamięci. Społeczeństwo Żabna, koledzy żołnierze AK.