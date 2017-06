Krzyż przy leśnej drodze

Pierwszą ofiarą komunizmu w zasańskich Jastkowicach był Józef Fedorowski, dowódca jastkowickiego plutonu AK. W kwietniowy wieczór 1944 roku bojówka komunizującej Armii Ludowej, operująca w rejonie Rzeczycy, próbowała dokonać dzikiej rekwizycji, czyli rabunku chłopów w Pysznicy. Tamtejszy oddział AK odparł ich ogniem. Jeden z napastników, Rosjanin, został ranny. Cofając się, tego samego wieczoru, AL-owcy okrążyli i ostrzelali dom Józefa Fedorowskiego „Dzięcioła”. Rannemu „Dzieciołowi” udało się zbiec i ukryć u sąsiadów, ale po paru dniach zmarł w niżańskim szpitalu. Potem były następne ofiary: zesłańcy do sowieckich łagrów. Ale nie tylko te.

Gdy następował przełom polityczny w Polsce w 1989 roku, w środkach przekazu mogły się nareszcie pojawić informacje o egzekucjach, jakich dokonywało sowieckie NKWD w Jastkowicach. Na tę okoliczność Prokuratura Wojewódzka w Tarnobrzegu podjęła śledztwo. W połowie czerwca 1990 roku prokurator Andrzej Głowacki przesłuchiwał w Jastkowicach świadków tamtych wydarzeń. Zeznania, choć w szczegółach różniły się, potwierdzały fakt rozstrzeliwania ludzi przez NKWD w 1944 roku. Próby odszukania miejsc pochówku zakończyły się niepowodzeniem. Zresztą czynione były na niewielką skalę i nie zawsze informatorzy mogli wskazać precyzyjnie bardzo dobrze maskowane przez Sowietów groby. Ponadto czas i przyroda zrobiły swoje.

Piotr Pięta, świadek tamtych czasów, ówczesny milicjant, zeznał przed prokuratorem m.in. tak: Od pierwszej chwili pobytu w Jastkowicach żołnierze NKWD (…) zorganizowali obóz u Pyzów z ziemianek, osłonięty matami słomianymi. Chciałem się tam dostać i zobaczyć, kogo trzymają, ale takiej możliwości nie było. Teren obozu był otoczony i strzeżony przez żołnierzy w mundurach Armii Radzieckiej bądź w mundurach NKWD. Na ten teren oprócz żołnierzy radzieckich nikt z milicji i prawdopodobnie z UB nie miał wstępu. Po prostu nie wpuszczano tam nikogo obcego. (…) Wiem, że w tym obozie u Pyzów trzymali swoich dezerterów, przestępców, ale też i Polaków zwożonych z okolic Radomyśla, Chwałowic, Antoniowa. Nic więcej bliższego na temat tego obozu nie wiem. Później dowiedziałem się, że były tam ziemianki (…) Słyszałem o tym, że nocami z tego obozu żołnierze NKWD wywozili po kilkanaście osób ciężarówkami i rozstrzeliwali pod lasem w miejscu zwanym Pod Krokwią albo Pod Labiną na Rudzie Jastkowskiej. Z tego co wiem, jest mi wiadomo, to jedynie Adam Dziuba był zatrzymany przez wartownika w pobliżu miejsca, w którym kilkanaście minut później została rozstrzelana grupa osób z obozu… Słyszałem też, że raz były wywożone z obozu kobiety, które przed wywiezieniem rozebrano do bielizny. Później z kierunku, w którym je wywieziono słychać było strzały…

Piotra Piętę również przesłuchiwało NKWD w listopadzie 1944 r. w domu Zofii Pelic. Wkrótce potem został zesłany do łagru w Rosji, z którego wrócił w marcu 1946 r. Przesłuchiwano u Peliców także organistę – Józefa Karę z Jastkowic. On też znalazł się potem w sowieckim łagrze w Borowiczach.

O egzekucjach zeznawała Zofia Pyz. Dom, w którym mieszkała, znajdował się niedaleko miejsca rozstrzeliwania: Od sierpnia do listopada 1944 r. widziałam żołnierzy sowieckich kopiących rowy w tym miejscu Pod Krokwią. Wykopy robili w dzień (…) Nie pozwalali zbliżać się do tych rowów. (…) Potrafię tylko określić rejon, w którym ja obserwowałam te wykopy. Było to na łące Skrzypka, wówczas było to pole, pod lasem oraz w lesie, ale z brzegu. Były też robione wykopy na polu Kurzyny. Wszystkie te wykopy były robione przez Rosjan w ciągu dnia. Jak widziałam żołnierzy wykonujących wykop, to zawsze późnym wieczorem tego samego dnia, jak było już dobrze ciemno, koło naszego domu przejeżdżał samochód ciężarowy. A potem było słychać z tego miejsca, gdzie był wcześniej kopany rów, strzały. Było różnie, czasem słychać było pojedyncze strzały przez dłuższy czas, tak jak gdyby ktoś kolejno strzelał przez dłuższy czas. Zwykle strzelano około pół godziny. Było też słychać serie strzałów z broni maszynowej, a potem kilka pojedynczych. Żadnych innych hałasów, krzyków nie było słychać. Myśmy się potwornie bali. Udawaliśmy, że nikogo nie ma w domu. Jak widziałam kopanie rowu w dzień, to później wieczorem zamykaliśmy się w domu, nie świeciło się światła i siedzieliśmy po ciemku aż przeszedł przejazd samochodu, strzały i jego powrót. Zwykle przyjeżdżał jeden samochód. Kilkakrotnie zdarzyło się, że przyjechały dwa samochody jeden po drugim a zdarzyło się też, ale nie pamiętam, ile razy, że ten sam samochód przyjechał dwukrotnie… Samochody jeździły zawsze od strony Jastkowic. Jeździły one nieregularnie, czasem jeździły codziennie, a czasem były przerwy po kilka dni. Samochody były kryte…

Jan Markut, sam zresztą więzień sowieckiego NKWD w Polsce, a potem rosyjskich łagrów, postanowił wyjaśnić możliwie najpełniej sprawę ziemnych aresztów w Jastkowicach i dokonywanych tam egzekucji. Dochodził prawdy przez lata, ale pełne wyjaśnienie tych mrocznych wydarzeń przekraczało jego możliwości. Przed prokuratorem w 1990 roku mówił o swoich ustaleniach: Nie udało mi się ustalić, ile osób jednorazowo przebywało w tych obozach, w każdym razie były to niezbyt duże grupy. Oceniam na mniej więcej do 100 osób. Z tym, że była stała rotacja ludzi. Część wywożono stąd do więzienia we Lwowie, tych, którzy byli skazani na kilkuletnie wyroki obozu pracy przymusowej w Rosji, a część tych, którzy byli skazani na karę śmierci rozstrzeliwano na miejscu w Jastkowicach. Rozstrzeliwania były prowadzone w miejscowości Zaonie tzw. Krokiew lub Pod Labiną (…) U Marii Trybel byli zakwaterowani żołnierze grupy likwidacyjnej (…) Jan Trybel opowiadał mi, że w okresie przełomu sierpnia-września 1944 r. samochód ciężarowy jeździł koło niego codziennie. Przyjeżdżali żołnierze tym samochodem codziennie późno w nocy. Samochód garażował na jego podwórku. Opowiadał mi, że pewnego razu, chcąc zobaczyć, co oni tam wożą, wstał wczesnym rankiem i poszedł obejrzeć samochód. Mówił mi, iż widział na nim kilkanaście łopat, które były zakrwawione.

Sprawa sowieckich egzekucji w 1990 roku została umorzona. Odżyła na nowo w 2004 roku za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej, lecz w tym roku większość świadków wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat już nie żyła. Ale są jeszcze ludzie pamiętający tamte czasy. W ogrodzie ojca Stefana Pyza znajdowały się ziemianki, w których NKWD przetrzymywało więźniów. W październiku 2004 roku Stefan Pyz, liczący już ponad siedemdziesiąt lat, powiedział tak: Jak ich, tych więźniów przyprowadzili, to od razu w pierwszy dzień grodzili płot słomą, żeby nie było widać co się dzieje na podwórzu. Ogrodzili i zabrali się do kopania dołów. Do przetrzymywania aresztantów wykorzystano także bunkier mojego brata z czasów okupacji. W nim trzymano kobiety. Gdy prowadzili więźnia na przesłuchanie, to szło z nim dwóch enkawudzistów; jeden z przodu, drugi z tyłu. Był tu taki sierżant, pijak. Kiedyś go nie było parę dni. Potem powiedział, że odwoził aresztowanych do Lwowa. Tych, co zostawali zwykle zabijano. Na platformie auta jechało czterech enkawudzistów. Skazańcy musieli leżeć. Wieźli ich do lasu na Zaonie. Gdy Sowieci odchodzili, bunkry zasypali. Przesłuchiwali nie tylko w naszym domu, ale także u Andrzeja Sypa i Andrzeja Bajdasa i chyba jeszcze w innych miejscach.

Czy sprawa egzekucji NKWD w Jastkowicach zostanie wyjaśniona? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Teraz za wsią w pobliżu lasu postawiono kilkumetrowy, drewniany krzyż. Na nim postać Chrystusa otoczona cierniową koroną z kolczastego drutu. Nie było tu informacyjnego napisu, ale ci, którzy go stawiali chcieli upamiętnić miejsca, gdzie NKWD rozstrzeliwało ludzi. Czy byli to Rosjanie, dezerterzy, czy żołnierze polskiego antyniemieckiego podziemia, czy przeciwnicy sowieckich rządów? Ofiary są wciąż bezimienne. Dziś świadectwem śmierci bezimiennych jest krzyż przy leśnej drodze w pobliżu Jastowic. I tablica informacyjna o nierozpoznanych do końca wydarzeniach z drugiej polowy 1944 roku.