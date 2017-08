Z Krzeszowa do Discovery Channel

Telewizyjną serię kanału Discovery o pracy polskich kierowców ciężarówek widział pewnie każdy. Mnie zapadł szczególnie w pamięć odcinek z kierowcą o pokaźnych wąsach w amerykańskim stylu, w kowbojskim kapeluszu, który przemierzał polskie i europejskie drogi tirem wymalowanym w sceny z filmu Piraci z Karaibów. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem tę niepowtarzalną ciężarówkę na ulicy w Stalowej Woli? O ile zdziwienie moje wzrosło, kiedy dowiedziałem się, że wąsaty bohater Polskich Truckersów mieszka w Krzeszowie Górnym w powiecie niżańskim.

Krzeszów Górny to niemała wieś, liczy sobie ponad 110 gospodarstw, ale mimo to nie trudno trafić do Lucjana Igrasa, bohatera telewizyjnego programu z Discovery. Potężna ciężarówka z naczepą nie pozwala się nie zauważyć, to oczywiście za sprawą jej zdobień rodem z hollywoodzkiego przeboju.

– Jestem człowiekiem, który próbuje naprawiać świat. Jeśli ktoś popełnia błędy to zwracam uwagę, jestem krytyczny nie tylko dla innych kierowców na drodze, ale zwłaszcza dla siebie. Patrzę krytycznym okiem na to co robię i staram się to robić perfekcyjnie. Jeżeli za coś się biorę, to musi być zrobione ze smakiem, wyglądem i dbałością o detale – odpowiada Lucjan Igras, zapytany o okoliczności, w jakich trafił do TV. Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, ale zaczynam ją rozumieć, kiedy wchodzę do jego biura. Z zewnątrz to zwykła przybudówka, ale wnętrze od razu nasuwa skojarzenia z szoferką tira – panoramiczna szyba i dwa skórzane fotele, jak wyjęte z kabiny nowoczesnej ciężarówki.

– Nie jest to więc zwykłe przewożenie towaru, w pana działalności jest coś więcej? – podsumowuję swoje pierwsze wrażenie. – Jest dużo więcej, bo żeby tylko przewieźć ładunek z punktu „A” do punktu „B”, to wystarczy być, jak to się mówi, zwykłym trzymaczem kierownicy. To coś więcej, to czerpanie radości z tej pracy, z jazdy. Kiedy pojawia się radość, kiedy umiemy delektować się jazdą, to ta praca popłaca w dwójnasób – wyjaśnia Lucjan Igras. W swojej firmie zatrudnia kilku kierowców, ale sam nie osiadł w wygodnym fotelu prezesa. Nadal jeździ w trasy z ładunkiem. – Ta jazda jest mi ciągle potrzebna, jest dla mnie rodzajem spełnienia. Wiele lat przeminęło, ale wiele jeszcze przede mną i trzeba z tego czasu korzystać najlepiej, a dla mnie to oznacza czerpanie radości i celebrowanie tej pracy, którą jest jazda ciężarówką – dodaje pan Lucjan. Domyślam się już, że źródło tej pasji jest gdzieś w młodzieńczych marzeniach, chcę to jednak usłyszeć od samego bohatera. Wiem, że zanim stał się prywatnym przewoźnikiem pracował w HSW w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, jako dyrektorski szofer. Z etatu zrezygnował po przemianach ustrojowych, w 1991 roku, by zacząć realizować swoją pasję…

