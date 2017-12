Krwiodawcy w gminy Nowa Sarzyna nagrodzeni

[ZDJĘCIA] O tym, że krew jest darem życia nikogo nie trzeba przekonywać. O tym jak ważni są krwiodawcy, ich systematyczność i chęć niesienia pomocy wiedzą ci, którzy współpracują z nimi na co dzień. W sobotę, 2 grudnia, w Nowej Sarzynie miało miejsce coroczne święto dawców, które było doskonałą okazją by podziękować im za każdy mililitr oddanej krwi.

Uroczystości organizowane z myślą o honorowych dawcach krwi w Nowej Sarzynie to już wieloletnia tradycja. Każdego roku organizowane są w okolicy Andrzejek. Data jest nieprzypadkowa gdyż od 22 do 26 listopada w całej Polsce organizowane są Dni Honorowego Dawstwa Krwi. Nowosarzyńską uroczystość zorganizowano 2 grudnia w restauracji Agawa, w której przytulnych wnętrzach zebrało się przeszło 50 dawców należących do nowosarzyńskiego klubu HDK PCK. Na zaproszenie prezesa klubu Dariusza Madery odpowiedzieli poseł Jerzy Paul, burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel, członek zarządu powiatu leżajskiego Lucjan Czenczek, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Terenowego PCK w Rzeszowie Artur Stalmach, prezes okręgu rejonowego PCK w Leżajsku Marcin Szwedo oraz pracownicy oddziały terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Leżajsku.

- Dni Honorowego Dawstwa Krwi są okazją do przypomnienia, iż zdrowie i życie ludzkie zawsze stanowią największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który może je ratować. Są też sposobnością do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi, za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. To właśnie im wszystkim pragniemy złożyć hołd za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy innym w każdej sytuacji – mówił prezes Miejsko – Gminnego Klubu HDK PCK w Nowej Sarzynie Dariusz Madera.

Obecni na gali honorowi dawcy nagrodzeni zostali nie tylko prezentami od władz gminy, powiatu, związków zawodowych i pracodawców, niektórzy z nich odebrali także odznaki pamiątkowe.

Odznakę pamiątkową przyznawaną po oddaniu 25 litrów krwi odebrali Łukasz Zebzda i Rafał Dudek.

Dodatkowo Podkarpacki Odział Terenowy PCK w Rzeszowie nadał dawcom należącym do klubu w Nowej Sarzynie odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaki I stopnia otrzymali Krzysztof Dudek, Władysław Majder, Damian Żuczek oraz Zbigniew Trestka. Odznaki II stopnia odebrali Vasyl Zhuk, Dominik Szczepanik, Adam Szpila i Damian Kula, zaś III stopnia Adrian Kowal, Marcin Piekło, Iwona Szwedo i Paweł Malec.