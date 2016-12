Krwawa niedziela

W 1943 roku w Stalowej Woli istniały trzy podziemne organizacje: Armia Krajowa, Narodowa Organizacja Wojskowa i Korpus Zachodni, notabene związany z AK. Pod koniec w grudniu 1939 i w 1940 roku w Stalowej Woli oraz w pobliskim Rozwadowie i Pławie zamieszkało wielu wysiedleńców z Poznańskiego i innych ziem wcielonych do III Rzeszy. Przybyli tu z rodzinami, pracowali głównie w Zakładach Południowych. Część z nich wstąpiła do powstałej antyniemieckiej konspiracyjnej organizacji Korpus Zachodni.

Wyprawa Korpusu Zachodniego

W 1940 roku do Stalowej Woli przybył z Poznania ppor. rezerwy Kazimierz Kazimierczak. Ten młody, przystojny blondyn, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, przystąpił do tworzenia Korpusu Zachodniego. Nawiązał kontakt z Alojzym Holeksą, niedawno wypuszczonym z więzienia tarnowskiego. Obaj skupili wokół siebie przeważnie mężczyzn pochodzących z zachodnich ziem polskich, głównie przybyłych z Poznania, Śląska i Zagłębia. Kiedy już na dobre rozwijała się akcja dywersyjna, szef KZ Alojzy Holeksa uznał za konieczne zdobycie broni. Młody robotnik walcowni pochodzący z Przyszowa, Franciszek Kata, przyniósł wiadomość o zakopanej we wrześniu 1939 roku broni w przyszowskim lesie. Był to teren niemieckiego poligonu wojskowego, na który wstęp był zakazany. Komendant obwodu AK Kazimierz Pilat „Zaremba” na tę akcję KZ przydzielił uzbrojoną ochronę złożoną z członków Kedywu. Wieczorem 8 grudnia 1943 roku wyruszył konwój w przyszowski las: Kazimierz Kazimierczak, Aleksander Chwastikow, Marian Januszek, Piotr Muszyński, Czesław Olszewski, Alojzy Holeksa, Antoni Ochędzan, Wiesław Zagoździński, Rudolf Paterek oraz grupa Kedywu: Stanisław Bełżyński, Mieczysław Potyrański, Jan Orzeł, Jerzy Filip i „Lutek” (NN). Przewodnikiem był Franciszek Kata. Po forsownym marszu w padającym śniegu wszyscy dotarli na wskazane miejsce, gdzie po niedługich poszukiwaniach natrafiono na zakopaną broń: kilkanaście karabinów, w tym jeden maszynowy oraz amunicję. Bez kłopotów powrócili do Stalowej Woli, ale w czasie powrotu przestał padać śnieg i po marszrucie pozostały ślady. Broń ukryto pod podłogą baraku, w którym mieszkał Ochędzan.

Aresztowania

Już do południa Niemcy natrafili na ślady nocnej eskapady i trafili do baraku stojącego na terenie nieukończonej budowy huty aluminium. Gestapo aresztowało Ochędzana i Katę. Zaraz też zaczęły się „ciche aresztowania” w Zakładach. Wiadomość ta bardzo szybko trafiła do komendy obwodu. „Zaremba” postanowił, że wszyscy akowscy uczestnicy w akcji skryją się u Jerzego Filipa „Bigi” i przeczekają aresztowania. Razem z nimi miał zniknąć na pewien czas „Skowron”, jako że znany był Holeksie, który już siedział w areszcie przy Bismarckstrasse. Wieczorem do „Kreta” (Stanisław Bełżyński) dotarła wiadomość, że Gestapo poszukuje „Bigę”. Udał się do „Skowrona”, aby ten nie szedł do mieszkania Filipa. Za późno. Śliżyński już poszedł do szpitala ostrzec „Bigę”. W ręce Gestapo wpadła również wysłana przez Stanisława Bełżyńskiego na rekonesans do szpitala Teresa Wysocka. Na akcję odbicia obojga zatrzymanych wyruszyli Stanisław Bełżyński, Jan Orzeł, Mieczysław Potyrański i Jerzy Filip. Gdy weszli do szpitala zobaczyli, że w holu na ławce siedzieli Śliżyński i Wysocka, nieco dalej w przyćmionym świetle stali dwaj gestapowcy. Pierwsi zaczęli strzelać Niemcy. W trakcie wymiany ognia został lekko ranny Śliżyński, a Orzeł w nogę. Przypadkowe pociski ciężko raniły Teresę Wysocką. Jeden z gestapowców padł na miejscu, drugiego ciężko rannego usiłowano ratować przewożąc go do szpitala w Krakowie. Zamachowcy i uwolniony Śliżyński, każdy inną drogą, wycofali się do bazy rozwadowskiej „Górka”. Tylko Filip ukrył się w Kamieniu u swojego stryja. Tymczasem Gestapo nadal zatrzymywało podejrzanych. Aresztowano około czterdziestu osób, wielu zagrożonych aresztowaniem zbiegło ze Stalowej Woli. Henryk Liniewiecki „Tom” w momencie, gdy gestapowcy przyszli do laboratorium, aby go ująć, popełnił samobójstwo zażywając truciznę.

Egezkucja

W niedzielę 12 grudnia 1943 roku, Niemcy zaryglowali drogi wiodące do elektrowni. Samochodem z budynku Gestapo przewieziono dziesięciu skazanych na miejsce egzekucji. Gdy skazańców wyprowadzano z budynku Gestapo, w pobliskim kościele pw. św. Floriana odbywały się uroczystości poświęcenia pierwszej świątyni w Stalowej Woli. Rozstrzelani zostali:

Aleksander Chwastikow s. Szymona i Heleny urodził się w Sosnowcu 28 lutego 1912 roku. Przed wojną pracował w hucie „Hulczyński” w Sosnowcu. 30 sierpnia 1939 roku przyjęty do pracy w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. Z zawodu ciągacz drutu. W czasie okupacji niemieckiej na nowo podjął pracę w Zakładach w grudniu 1939 r. Członek konspiracyjnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany w grudniu 1943 roku. Rozstrzelany za udział w zakazanych organizacjach i za nielegalne posiadanie broni w lesie koło stalowowolskiej elektrowni. Żonaty, dwoje dzieci: Stefan i Teresa. Mieszkał w Stalowej Woli.

Alojzy Holeksa s. Jerzego i Anny urodził się 17 sierpnia 1913 roku w Cieszynie. Ukończył szkołę handlową. W latach 1933-35 pracował w Funduszu Pracy w Cieszynie. We wrześniu 1937 roku przyjęty do pracy w wydziale finansowo-rachunkowym Zakładów Południowych w Katowicach. Od sierpnia 1938 roku wraz z dyrekcją ZP z Katowic przeniósł się do Stalowej Woli. W czasie okupacji ponownie podjął pracę w Zakładach w grudniu 1939 r. Był pierwszym komendantem Narodowej Organizacji Wojskowej w Stalowej Woli. 18 maja 1940 roku aresztowany w ramach akcji A-B i uwięziony w Tarnowie. Zwolniony we wrześniu tegoż roku i przyjęty z powrotem do pracy w Zakładach. Związał się z podziemnym Korpusem Zachodnim. Po raz drugi 9 grudnia 1943 roku aresztowany za udział w zakazanych organizacjach i nielegalne posiadanie broni. Rozstrzelany w lesie koło elektrowni.

Marian Januszek s. Tomasza i Ludwiki z d. Frączyk urodził się 20 maja 1909 r. w Zawierciu. Jako robotnik pracował w Sosnowcu w hucie „Milowice”. W marcu 1939 r. przyjęty do Zakładów Południowych jako pomoc fachowa w magazynie stali. Był członkiem „Strzelca”. Po kampanii wrześniowej powtórnie podjął pracę w Zakładach w październiku 1939 r. Był członkiem konspiracyjnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany 10 grudnia 1943 r. został rozstrzelany dwa dni później w lesie koło stalowowolskiej elektrowni. Żonaty, córka Genowefa. Mieszkał w Stalowej Woli.

Franciszek Kata s. Jana i Katarzyny urodził się 5 września 1922 roku w Przyszowie. W czerwcu 1940 roku podjął pracę robotnika walcowni w stalowowolskich Zakładach. Członek podziemnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany przez Gestapo 9 grudnia 1943 roku. Skazany przez niemiecki sąd doraźny na karę śmierci za udział w zakazanych organizacjach i nielegalne posiadanie broni. Rozstrzelany w lesie przy elektrowni. Mieszkał w Charzewicach.

Kazimierz Kazimierczak s. Stefana i Antoniny z d. Kawałek urodził się 18 lutego 1911 roku w Poznaniu. Ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim. Wysiedlony przez Niemców przybył do Stalowej Woli w lipcu 1940 roku i podjął pracę w Zakładach jako kontroler produkcji. Był podporucznikiem rezerwy. W Stalowej Woli był jednym z organizatorów podziemnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany przez Gestapo 9 grudnia 1943 r. Niemiecki sąd doraźny za udział w zakazanych organizacjach i nielegalne posiadanie broni skazał go na karę śmierci. Rozstrzelany w lesie koło elektrowni. Żonaty. Mieszkał w Stalowej Woli.

Piotr Muszyński s. Franciszka i Anieli z d. Dziurowicz ur. 20 maja 1910 roku w Będzinie. Przed wojną mieszkał i pracował jako ślusarz w Sosnowcu. W grudniu 1938 roku podjął prace w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. W czasie okupacji na nowo zatrudnił się w Zakładach w listopadzie 1939 r. Należał do konspiracyjnego Korpusu Zachodniego. W grudniu 1943 r. aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany w lesie koło elektrowni. Żonaty. Mieszkał w Stalowej Woli.

Antoni Ochędzan s. Walentego i Magdaleny urodził się 3 stycznia 1889 roku w Żdżarach pow. Wieluń. Do Stalowej Woli przybył na krótko przed wybuchem wojny. Zatrudniony przy budowie huty aluminium w Stalowej Woli. W lipcu 1940 roku podjął pracę jako robotnik w walcowni Zakładów. Członek konspiracyjnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany w grudniu 1943 r. Rozstrzelany w lesie przy elektrowni za udział w zakazanych organizacjach i za nielegalne posiadanie broni. Żonaty, dzieci: Krystyna, Zdzisław. Mieszkał w Pławie – Bykówka.

Czesław Olszewski s. Mikołaja i Franciszki urodził się 17 lipca 1908 roku w Sosnowcu. Przed wojną pracował w sosnowieckiej hucie „Katarzyna”. Był też bezrobotnym. W kwietniu 1941 r. podjął pracę walcownika w stalowowolskich Zakładach. Był członkiem podziemnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany w grudniu 1943 r. Rozstrzelany w lesie koło stalowowolskiej elektrowni. Żonaty, syn Ryszard. Mieszkał w Stalowej Woli.

Ludwik Piecha urodził się 13 sierpnia 1899 roku w Kuźni Ligockiej pow. Rybnik. Do 1939 roku pracował w hucie „Silesia”. W maju 1939 roku przybył do Stalowej Woli i rozpoczął pracę jako sortowacz w walcowni Zakładów Południowych. W czasie okupacji należał od konspiracyjnego Korpusu Zachodniego. Aresztowany 9 grudnia 1943 roku, skazany na śmierć przez niemiecki sąd doraźny za udział w zakazanych organizacjach i za nielegalne posiadanie broni. Rozstrzelany w trzy dni po aresztowaniu lesie koło elektrowni. Żonaty, troje dzieci: Krystyna, Teodozja, Teodor. Mieszkał w Stalowej Woli.

Wiesław Zagoździński s. Wacława i Zenaidy urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Warszawie. Do Stalowej Woli przybył wraz z rodzicami w 1938 roku. Tu uczęszczał do liceum. Maturę uzyskał na tajnych kompletach. W czasie okupacji pracował w Spółdzielni Spożywców „Społem” w Stalowej Woli, później jako magazynier w Zakładach. Członek Narodowej Organizacji Wojskowej a następnie Korpusu Zachodniego. W grudniu 1943 roku aresztowany. Rozstrzelany w lesie koło stalowowolskiej elektrowni za udział w zakazanych organizacjach i za nielegalne posiadanie broni. Mieszkał w Stalowej Woli.

Rodzinom rozstrzelanych Niemcy nakazali opuszczenie Stalowej Woli i Pława. Zabroniono im także przechowywania w dawnym miejscu zamieszkania czegokolwiek, co było ich własnością.

Raport AK placówki Rozwadów z 20 grudnia 1943 roku stwierdzał, że aresztowaniami objęto 40 członków KZ, dziesięciu z nich rozstrzelano w Stalowej Woli, a pozostałych wywieziono do więzienia w Jarosławiu.

Następnych dziesięciu członków podziemnego Korpusu Zachodniego rozstrzelano 22 grudnia w Woli Zarczyckiej. Zginęli wówczas: Edward Galant, Edward Grzyb, Józef Gorgoń, Czesław Gallot, Kazimierz Jakubek, Zdzisław Kuzior, Edward Łabuś, Stanisław Paczyński, Stefan Walasek, Kazimierz Fijałkowski. Nie był to koniec egzekucji członków KZ. 29 stycznia 1944 roku w Pełkiniach koło Jarosławia Niemcy rozstrzelali grupę 20 osób, wśród nich znalazło się siedmiu członków stalowowolskiego KZ: Aleksander Będkowski, Henryk Skulski, Antoni Marcinkowski, Roman Polak, Rudolf Paterek, Adam Zaręba i Zenon Łabuś. W egzekucjach tych zginął ojciec i syn: Edward Łabuś i jego syn Zenon.

Po latach

Na miejscu egzekucji postawiono w 1945 roku brzozowy krzyż, potem ZBoWiD w lipcu 1960 roku postawił obelisk upamiętniający pierwszą zbiorową i jedyną taką egzekucję polskich konspiratorów w Stalowej Woli. Przy dzisiejszej ulicy Energetyków stoi krzyż, który postawiono w 1998 roku. Znajduje się na nim tabliczka z takim oto napisem: Żołnierzom Narodowej Organizacji Wojskowej – Armii Krajowej Obwodu Stalowa Wola rozstrzelanym na pobliskim wzgórzu 12 grudnia 1943 roku. Znajduje się tu też fragment modlitwy. Kto ją odmawiał, czy członkowie Korpusu Zachodniego, czy Narodowej Organizacji Wojskowej, czy Armii Krajowej? Jedno jest pewne, że 12 grudnia 1943 roku rozstrzelani konspiratorzy w stalowowolskim lesie zginęli za Polskę.