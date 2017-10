Kościół w dzielnicy robotniczej

Z okazji jubileuszu 40-lecia obecności księży michalitów w Stalowej Woli i 30-lecia poświęcenia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej 24 września w przykościelnej galerii sztuki „Stalowa Galeria” zostanie odsłonięta wystawa obrazująca dzieje tego kościoła i duszpasterstwa pasterstwa michalitów w naszym mieście.

Sprawa kościoła „za torami” jak się kiedyś określało położenie przyszłego kościoła, czyli w dawnej kolonii robotniczej, ciągnęła się przez lata. Przed wojną planowano budowę kościoła w dzielnicy robotniczej. Miał to być drugi kościół. Pierwszy planowano postawić w dzielnicy urzędniczej niemal w tym samym miejscu gdzie zbudowano świątynię pw. matki Bożej Królowej Polski. Przed wojna nie zdołano rozpocząć prac przy budowie kościoła w dzielnicy robotniczej.

W latach 60. Zeszłego wieku władze administracyjne proponowały przemyskiej kurii biskupiej i stalowowolskiemu proboszczowi ks. Józefowi Skoczyńskiemu lokalizacje kościoła za torami w rejonie cmentarza, a także na przedłużeniu ulicy 1 Sierpnia. Warunek władz był jeden: rezygnacja z kontynuowania budowy kościoła palcu przy skrzyżowaniu ówczesnej ulicy 1 Maja (dziś ks. Popiełuszki) z drogą do Rozwadowa (dziś al. Jana Pawła II). Wtedy na początku lat 60. władze nakazały wstrzymanie prac przy budowie nowego kościoła, dzisiejszego pw. MBKP. Do ugody nie doszło, ponieważ strona kościelna nie wierzyła w dobre zamiary władzy, słusznie podejrzewając podstęp zmierzający do usunięcia konstrukcji stawianego nowego kościoła.

Starania o budowę nowego kościoła położonego bliżej stalowowolskiej Huty podjęto w latach 70. W 1977 roku zamierzano kupić domek przy ul. Niezłomnych, który po adaptacji miał się stać kaplicą. Ale cena jaką postawiono za zakup była zaporowa. Pisemko kościelne „Nasze Słowo” z lat 90. Informowało, że w tym to bowiem roku w czerwcu dochodzi do spotkania ks. bp. Ordynariusza Przemyskiego Ignacego Tokarczuka z generałem Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Aleksandrem Ogrodnikiem. Na spotkaniu tym, które odbyło się z inicjatywy ks. bp. Tokarczuka w Przemyślu, Ordynariusz Przemyski zaproponował ks. Ogrodnikowi oddelegowanie do parafii św. Floriana księży michalitów w Prałkowicach, początkowo jednego, a później drugiego kapłana, z myślą tworzenia przez nich nowej parafii w Stalowej Woli, za torami. Kapłanami byli ks. Józef Ciaciek i ks. Jan Sereda. Przybyli do Stalowej Woli 20 czerwca 1977 roku i zamieszkali początkowo przy ul. Żwirki i Wigury

Żądania „Solidarności”

Starania o budowę nowego kościoła nie przynosiły rezultatu, władze były głuche na wystąpienia kurii przemyskiej. Mimo braku zezwolenia władz na budowę na zapleczu klasztoru oo. Kapucynów w Rozwadowie gromadzono materiały budowlane. Rok 1980, który przyniósł powstanie wielkiego ruchu społecznego „Solidarność”, zaowocował zmianą stosunku władz do budowy obiektów kościelnych. 9 grudnia 1980 r. na spotkaniu przedstawicieli „Solidarności” z większych zakładów województwa tarnobrzeskiego z wojewodą tarnobrzeskim i prezydentem Tarnobrzega zażądano uregulowania spraw związanych z potrzebami religijnymi społeczeństwa. Wtedy to uzyskano m.in. zgodę na budowę kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, kościoła w Tarnobrzegu, Mokrzyszowie, Kłyżowie, Krzakach i Stanach, budowę i przebudowę kaplic w kilku miejscowościach Tarnobrzeskiego. Wtedy też do załatwienia pozostało jeszcze kilka tematów: zezwolenia na budowę kościoła i plebanii z salami katechetycznymi w Stalowej Woli Południe (Ozet), domu parafialnego dla parafii św. Floriana. Poruszono sprawę zwrotu siostrom służebniczkom dębickim w Stalowej Woli ochronki. Władze wojewódzkie zobowiązały się wydać stosowne zezwolenie i 29 stycznia 1981 roku Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu (wtedy Stalowa Wola należała do województwa tarnobrzeskiego) wydał pozwolenie na budowę kościoła „za torami”. W ślad za tym ówczesny prezydent Stalowej Woli Jerzy Bąkowski wyznaczył teren o powierzchni 1 hektara w pobliżu cmentarza. Plac pod przyszły kościół (wtedy przy ul. Wandy Wasilewskiej, dziś Ofiar Katynia) kupiono od miasta za 1 mln zł. Co ciekawe do ceny doliczono rosnące sosny, których żywotność obliczano na 100 lat.

Najpierw była kaplica

Na początku czerwca 1981 r. wytyczono lokalizacje kaplicy i domu katechetycznego i niezwłocznie przystąpiono do wylewania fundamentów. W sierpniu 1981 roku zawarta została umowa między zgromadzeniem księży michalitów i jego przełożonym generalnym a biskupem ordynariuszem przemyskim Ignacym Tokarczukiem w sprawie utworzenia nowej placówki duszpasterskiej. Umowa stanowiła, że parcela wraz z stojącymi na niej kościołem i innymi budynkami są własnością Zgromadzenia. Pokłosiem tej umowy było 12 sierpnia 1981 roku erygowanie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Trzeba dodać, że parafię wyłoniono z najstarszej stalowowolskiej parafii św. Floriana. Teren parafii objął ulice na Zatorzu (przed wojną kolonia robotnicza) oprócz ul. Hutniczej. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Ciaciek.

Budowa kaplicy trwała od 9 czerwca do 12 września 1981 r. Ten prowizoryczny kościół miał kształt dużego baraku, dwie nawy wsparte na filarach. Strop obity deskami. Długość kościoła wynosiła 28 m, szerokość 10,8 m a wysokość zewnętrzna 4,5 m. Koszt budowy kościoła i domu katechetycznego wyniósł 8 mln zł. W znacznej części pokryło go Zgromadzenie Księży Michalitów a także Polonia zagraniczna i parafianie. Trzeba dodać, ze parafianie zebrali 1 mln złotych na budowę i świadczyli pracę przy wznoszeniu obiektów kościelnych. Msze w nowym kościele zaczęto odprawiać 26 sierpnia 1981 r. o kościół poświecił bp I. Tokarczuk 12 września 1981 r. Gazeta zakładowa Huty „Socjalistyczne Tempo” z tej okazji odnotowała powstanie „nowego kościoła”, jak się wówczas już mówiło, tak: Ten nowy, niewielki kościół zbudowany w tempie, które może imponować, pozwala jedynie tymczasowo rozwiązać problem; w rejonie ulicy Wandy Wasilewskiej mieszka bowiem ponad pięć tysięcy wiernych. Na wzniesienie dużego kościoła, którego projekt można oglądać w zbudowanej placówce, nie pozwalają na razie kłopoty związane ze zgromadzeniem potrzebnych materiałów budowlanych… Tuż przy nowo wzniesionej świątyni dobiega budowa budynku z pustaków, który spełniał będzie funkcje punktu katechetycznego oraz plebanii. Zapewne przed nadejściem zimy obiekt ten zostanie przykryty o ile w tym czasie uda się zdobyć potrzebna papę, a we wnętrzu zaawansuje się roboty wykończeniowe.

Nowy kościół

W końcu października 1983 roku biskup I. Tokarczuk poświęcił kamień węgielny pod nową świątynię. Zaprojektowali ją dwaj architekci z Warszawy: Wojciech Kowalczyk i Andrzej Ustian. Plan kościoła oparto na formie kwadratu rozciętego po przekątnej. Dwie płaszczyzny dachu opierają się o wieżę wznoszącą się ku ulicy Wasilewskiej (obecnie Ofiar Katynia). Te trzy elementy kompozycyjne symbolicznie nawiązują do patronatu Trójcy Przenajświętszej. Architekci warszawscy zaprojektowali kościół dwupoziomowy; w dolnej części umieszczono kaplicę przedpogrzebową z wejściem od strony cmentarza, kaplicę młodzieżową oraz sale wielofunkcyjne. Poziom górny kościoła o powierzchni łącznie z prezbiterium ponad 1000 m kw. ma charakter amfiteatralny, co umożliwia bliski kontakt wiernych z celebransem.

Budowę prowadził ks. Józef Ciaciek, mając do pomocy społeczny komitet budowy i majstra J. Rumaka. W pracach budowlanych i instalacyjnych uczestniczyli parafianie. Pracowali również członkowie podziemnej „Solidarności” ze Stalowej Woli. Wraz z budową kościoła stawiano także nową plebanię.

We wrześniu 1987 roku w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbywały się misje święte. Na ich zakończenie 27 września odbyła się wielka uroczystość – poświęcenie kościoła Trójcy Przenajświętszej. Aktu tego dokonał ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk. Kościół szczelnie wypełniał tłum wiernych, jak nigdy dotąd, występowała orkiestra i chór. Tak liczne uczestnictwo w uroczystościach poświęcenia było również demonstracją więzi społeczeństwa z kościołem wspierającym ludzi występujących przeciw stanowi wojennemu i reżimowi komunistycznemu.

Po wybudowaniu kościoła kaplicę przeznaczono dla celów duszpasterskich i dla wspólnot parafialnych. Później już po poświęceniu kościoła zakończono budowę plebanii, a następnie domu zakonnego. Do nowego domu zakonnego w listopadzie 1992 roku przybyli nowi księża. Z czasem zgromadzenie michalitów przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej zwiększało obsadę. Pracowało tu, jak dziś, dziewięciu księży, ale też zakres pracy z wiernymi bardzo się poszerzył, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą. Dwadzieścia pięć lat temu ks. Jerzy Sosiński wyszedł z inicjatywą stworzenia opieki nad dziećmi z biednych i zaniedbanych rodzin. To była jedna z licznych społecznych i wychowawczych prac stalowowolskiej parafii michalitów. I tak jest do dziś.