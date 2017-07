Kontrola trzeźwości pracownika

– Czy pracodawca bez zgody pracownika może przeprowadzić badania na jego trzeźwość. Czy dopuszczalna jest wyrywkowa kontrola stanu trzeźwości pracowników? – pyta czytelnik „Sztafety”.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., kontrolę trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (w praktyce jest to policja, straż miejska). Badanie może zostać przeprowadzone na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika. Nowe przepisy rozszerzyły prawo wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia badania, przyznając je również pracodawcy.

Dotychczas z taką inicjatywą mógł wystąpić wyłącznie pracownik.

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, obowiązkiem kierownika zakładu pracy albo osoby przez niego upoważnionej jest niedopuszczenie go do świadczenia pracy. W takim przypadku, kierownik zakładu pracy lub pracownik może zwrócić się do uprawnionego organu powołanego do ochrony porządku publicznego o przeprowadzenie badania trzeźwości.

Pracodawca nie może więc samodzielnie przeprowadzić kontroli trzeźwości pracownika, jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody. Nie można zmusić pracownika, aby poddał się badaniu alkomatem. Takie działanie mogłoby stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika.

W takiej sytuacji, w przypadku podejrzenia stanu po użyciu alkoholu lub spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy, pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy, a stan nietrzeźwości może stwierdzić organoleptycznie, a więc po jego wyglądzie oraz zapachu, ewentualnie może wykazać spożywanie alkoholu zeznaniami świadków. Powinien również wezwać, np. policję, lub straż miejską, celem dokonania badania stanu trzeźwości pracownika.

Jak widać, pracodawca nie może samodzielnie przeprowadzić badania, jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody. Jeżeli natomiast istnieje zgoda pracownika na przeprowadzenie badanie, badanie może zostać dokonane samodzielnie przez pracodawcę, bez konieczności wzywania uprawnionego organu. Pracodawca musi jednak pamiętać o bardzo istotnej kwestii, a mianowicie o jakości urządzeń, które wykorzystywane są do badania trzeźwości pracownika. Korzystanie z niesprawdzonych aparatów bez atestu niesie duże ryzyko błędnego wyniku, co oznacza, że w ewentualnym sporze sądowym z pracownikiem, wartość dowodowa wyniku otrzymanego za pomocą takiego sprzętu może być podważona.

Warto wiedzieć, że badanie krwi lub test alkomatem nie jest jedynym dowodem na nietrzeźwość pracownika. Dowodem na nietrzeźwość pracownika mogą być zeznania świadków, nagrania z monitoringu, itp. Pracodawca ma zatem prawo poprzestać na zeznaniach osób, które były świadkami zachowania pracownika, a brak przeprowadzonego badania nie odbiera możliwości nałożenia na niego sankcji dyscyplinarnych. Już sama odmowa poddania się badaniu trzeźwości może mieć znaczenie dowodowe. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, odmowa pracownika nie polepsza jego sytuacji, a w przypadku ewentualnego procesu będzie oceniana na podstawie wiedzy i doświadczenia życiowego sądu, co w efekcie stanowić może okoliczność obciążającą zatrudnionego.

Prewencyjne badanie trzeźwości

Nasuwa się pytanie, czy można zmusić pracownika przez zapisy w regulaminie pracy do zbadania się alkomatem wbrew jego woli. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje możliwość zastosowania prewencyjnej procedury sprawdzającej trzeźwość zatrudnionego, przy czym przesłanką wszczęcia takiego postępowania jest uzasadnione podejrzenie, że pracownik przystąpił do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywał alkohol w trakcie wykonywania obowiązków. Przepisy nie pozwalają pracodawcom na prewencyjne, wyrywkowe, losowe, np. co piątego pracownika, sprawdzanie, czy pracownicy nie spożywali alkoholu. Prewencyjne badanie trzeźwości może dotyczyć tylko konkretnego pracownika.

Pracodawca nie może również pobierać od pracowników zgód na badanie stanu trzeźwości. Tego rodzaju zgody, nawet jeśli zostaną udzielone przez pracowników, nie mają mocy prawnej.

Warunkiem do wszczęcia i zastosowania ustawowej procedury sprawdzającej trzeźwość pracownika jest zawsze uzasadnione podejrzenie, że pracownik przystąpił do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywał alkohol w trakcie wykonywania obowiązków. Wykluczona jest sytuacja, w której wszyscy pracownicy mogą być uznani za osoby wzbudzające uzasadnione podejrzenie, że są w stanie nietrzeźwym lub spożywali alkohol w miejscu pracy.

Niektórzy pracodawcy, nie zważając na przepisy prawa, podejmują próby zapobiegania podjęcia pracy przez osoby nietrzeźwe i wprowadzają w zakładowych przepisach rozwiązania określające sposób doraźnej kontroli. W regulaminach pracy, zapisy dotyczące procedury przeprowadzania doraźnej kontroli pracodawcy wspólnie wypracowują z pracownikami. Część ekspertów z zakresu prawa uważa jednak takie rozwiązania za ryzykowne, iż sąd uzna, że pracodawca działał bezprawnie. Z kolei część ekspertów uważa, że podstawą do przeprowadzenia wyrywkowych badań trzeźwości w firmach takich jak transportowe czy budowlane mogą być ogólne przepisy bhp, które zobowiązują pracodawcę do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia ochrony pracownikom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w miejscu i czasie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Dlatego nawet, gdy taka sytuacja ma charakter jednorazowy, czyn ten może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeks pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1983 r. sygn. I PRN 74/83).

Bożena Kolba

Podstawa prawna:

Art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).