Konstytucja? Może faktycznie warto zmienić…

Policjant z pałą do dmuchania w ręce zatrzymuje samochód. Wiadomo, trzeźwy poranek. Ja nawet złośliwość zastawiających pułapki na kierowców rozumiem. Muszą rano wstawać, dzień wcześniej nie mogą browara chlapnąć, bo by od nich było czuć. Człowiek nawet w mundurze ma prawo być zły. Ale dlaczego przez jego dąsy ja mam być upokarzany? Tym razem się postawiłem. – Co pana upoważnia do zatrzymania mnie? – zapytałem grzecznie. – Konstytucja – odparł człowiek z pałą. Nie dawałem za wygraną i poprosiłem, żeby mi wskazał odpowiedni artykuł. Efekt był taki, że na dmuchanie zaprosił mnie do radiowozu.

Zdarzenie drogowe wspominam, bo ostatnio prezes obozu rządzącego obrzydzał Konstytucję RP, wciskając populacji, że najbardziej zasadnicza z ustaw jest postkomunistyczna. Gdy ją 20 lat temu uchwalało Zgromadzenie Narodowe, Kaczyński był w opozycji. Pamiętam ówczesny pośpiech z uchwalaniem Konstytucji. Nie było projektu obywatelskiego, tylko parlamentarny. Szeroka koalicja na czele z SLD w nosie miała też opozycję. Przez Zgromadzenie przepchnęła swój projekt, a potem dała go społeczeństwu jakby do podpisu. W referendum zarządzonym przez Kwaśniewskiego wzięło udział 48 proc. uprawnionych. „Za” opowiedziało się 52,7 proc. głosujących, czyli niespełna czwarta część Polaków uprawnionych do pójścia do urn. Włączając tych, którzy referendum kontestowali, 75 proc. rodaków powyżej 18. roku życia było przeciw Konstytucji w wersji SLD, Unii Wolności, PSL i Unii Pracy. Fakt, że ugrupowania te ciążą na lewo, ale mimo to nie nazwałbym Ustawy zasadniczej postkomunistyczną. Jednak na pewno nie ma ona legitymacji narodu.

Podskórnie czuję, że liderowi PiS chodzi teraz o konstytucyjne zubożenie trzeciej władzy. Boję się takich porachunków, bo Konstytucja to nie rozporządzenie sołtysa i w ugruntowanych demokracjach nie zmienia się jej co dwie dekady. Jeżeli jednak już, to przystańmy na pomysł Kukiza, który od samego początku swej parlamentarnej przygody mówi o zmianie Ustawy zasadniczej. Mówi jednak o kontroli społeczeństwa nad władzą ustawodawczą, o podniesieniu rangi referendum, o niełączeniu mandatu poselskiego ze stołkiem ministerialnym i innych prostych sprawach, z których bardzo ważną jest dopuszczenie obywateli do konstruowania nowej Konstytucji. Jeżeli tak, jestem za zmianami. 20 lat temu w referendum konstytucyjnym opowiedziałem się „przeciw”, będąc wśród 72-procentowej większości okręgu rzeszowskiego. Jakbym czuł, że teraz zezłoszczony policjant będzie mnie bez najmniejszego powodu upokarzał na drodze, powołując się na Konstytucję.

Eugeniusz Przechera