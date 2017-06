Konkurs wędkarski

Zapraszamy naszych czytelników do wspólnej zabawy w wędkarskim konkursie fotograficznym. Co tydzień do wygrania kupon o wartości 30 złotych na zakupy w sklepie Zoo-Market Stalowa Wola przy ulicy Niezłomnych 70.

W jaki sposób zdobyć nagrodę? Wystarczy wysłać do naszej redakcji zdjęcia złowionych przez siebie ryb (najlepiej z wędkarzem) wraz z krótkim opisem (gatunek, wymiary, data i miejsce połowu itp.) Co czwartek redakcyjne jury będzie wybierać zdjęcie tygodnia, które zostanie opublikowane w „Sztafecie”. Autor wybranej fotografii otrzyma nagrodę. Konkurs będzie trwał przez sześć tygodni. Ostatnie zdjęcie tygodnia opublikujemy 30 czerwca.

Zdjęcia wędkarskich trofeów wraz z danymi kontaktowymi oraz informacją o zgodzie na wykorzystanie fotografii w celach konkursowych, należy przesyłać na adres sztafeta.stalowawola@gmail.com. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Fundator nagród

Sklep zoologiczno-wędkarski ZOO MARKET, ul. Niezłomnych 70 (Centrum Stalowa Wola), 37-450 Stalowa Wola, tel. 733 876 066

Poniżej prezentujemy nadesłane zdjęcia