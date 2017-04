Konkurs palm wielkanocnych w Zbydniowie

[ZDJĘCIA] Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pierwszy gminny konkurs palm wielkanocnych zorganizowany w Zbydniowie koło Zaleszan. Wzięło w nim udział około 60 uczestników.

– W Zbydniowie takie konkursy odbywały się już od sześciu lat, ale były one organizowane tylko dla naszej parafii – mówi „Sztafecie” Jan Ludian, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zbydniowa. – W tym roku, w porozumieniu z wójtem Zaleszan Pawłem Gardym i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Piotrem Szparą, postanowiliśmy zorganizować konkurs gminny.

Konkurs odbył się 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową. Rozpoczął się od mszy świętej w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbydniowie. Podczas nabożeństwa wszystkie misternie wykonane palmy zostały poświęcone.

Po mszy palmowy korowód przemaszerował do remizy strażackiej OSP Zbydniów. Tam jurorzy przystąpili do oceny palm. Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie: od 3 do 8 lat, od 8 do 16 lat oraz osoby dorosłe. Były też cztery palmy przygotowane zespołowo, przez reprezentantów poszczególnych wsi – Zbydniowa, Kotowej Woli, Dzierdziówki i Pilchowa.

Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. – Jestem w szoku, wszystkie palmy są naprawdę przepiękne. Dlatego też jury postanowiło nie wyróżniać nikogo i każdemu przyznać równorzędne nagrody – stwierdził Piotr Szpara.

Wójt, dziękując wszystkim za udział w konkursie, wyraził radość, że tak wiele młodych osób przygotowało palmy. – Dzisiejszy świat niesie wiele zagrożeń, wkrada się wiele obcych nam religii, a ta tradycja wykonywania palm wielkanocnych na terenie gminy Zaleszany jest bardzo mocno zakorzeniona. Będziemy się starali, żeby w przyszłych latach ten konkurs się rozrastał – powiedział Paweł Gardy.