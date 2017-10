Konkurs dla miłośników dobrej lektury

UWAGA! KONKURS! Dzięki uprzejmości Wydawnictwa ZYSK i S-ka mamy tym razem dla naszych Czytelników do wygrania, aż dwie interesujące pozycje książkowe. Żeby dostać jedną z nich wystarczy zadzwonić do nas w piątek 3 listopada o godzinie 10.00 pod numer telefonu 15 642 25 02. (Możliwość wyboru książki będzie należała do osoby, która dodzwoni się jako pierwsza.)

Poniżej przedstawiamy konkursowe propozycje!

J.R.R. Tolkien – „Silmarillion”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Ekskluzywne ilustrowane wydanie jednej z najsłynniejszych książek fantastycznych w historii.

Niezbędna pozycja w biblioteczce każdego fana Tolkiena. Zbiór opowieści o Pierwszej Erze Świata, czyli Dawnych Dniach, poprzedzających epokę, w której rozgrywa się akcja Władcy Pierścieni. Opowiedziane w książce legendy i mity sięgają zamierzchłych czasów, gdy pierwszy Władca Ciemności przebywał w Śródziemiu, a elfy Wysokiego Rodu toczyły z nim wojnę, by odzyskać Silmarile, trzy „świetliste klejnoty”, w których przetrwało światło Dwóch Drzew Valinoru. Książkę wypełniają legendy o Ainurach, Valarach, upadku Númenoru i Pierścieniu Władzy. Razem składają się one na niepowtarzalny obraz dziejów Śródziemia od Muzyki Ainurów, z której zrodził się świat, aż do końca Trzeciej Ery, gdy powiernicy Pierścienia odpłynęli z Szarej Przystani…

Jadwiga Skibińska-Podbielska – „W krainie dębów i krwi”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Powieść „W krainie dębów i krwi” z epickim rozmachem przywołuje obraz życia Polaków na Wołyniu w pierwszej połowie XX wieku. Jest on barwny, pełen sarmackiego temperamentu i głębokiego autentyzmu. Dramatyczne wydarzenia tych lat ukazane są przez pryzmat losów rodziny Korzeniowskich. Opowieść zaczyna się przed pierwszą wojną światową, przed Bożym Narodzeniem 1913 roku. W tym czasie rodzi się pierwszy syn Adama i Róży Korzeniowskich.

Wołyń jest wówczas wielonarodowościowy, Polacy utrzymują dobre kontakty z Ukraińcami, Żydami, Niemcami. To zarazem czas przełomowych wydarzeń. Czytelnikowi dana jest okazja współuczestniczenia wraz z bohaterami powieści w tworzeniu się legionów Piłsudskiego, w Bitwie Warszawskiej, a następnie w drugiej wojnie światowej. I w roku 1943 – wyjątkowo tragicznym dla Wołynia…