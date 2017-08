Konferencja z nieoczekiwaną wizytą prezesa

[ZDJĘCIA] Dziś o godz. 12. odbyła się konferencja prasowa zwołana przez byłą posłankę Renatę Butryn i Małgorzatę Czarno, przewodniczącą Platformy Obywatelskiej w Stalowej Woli. Tematem przewodnim konferencji był wywiad z prezesem zarządu HSW S.A. Berdardem Cichockim, jaki ukazał się 27 lipca na łamach „Sztafety”. Nieoczekiwanie na konferencji zjawił się sam prezes Cichocki z pozostałymi członkami zarządu HSW.

– Ton wypowiedzi pana prezesa deprecjonuje osiągnięcia poprzednich ekip menadżerskich, poprzednich prezesów Krzysztofa Trofiniaka i Antoniego Rusinka, uważamy, że jest to niesprawiedliwe, krzywdzące i nie jest to coś, co buduje markę firmy – mówiła Renata Butryn, zanim nieoczekiwanie na konferencji w siedzibie Cechu Rzemiosł w Stalowej Woli zjawił się prezes HSW SA Bernard Cichocki z pozostałymi członkami zarządu Huty.

– Przyszliśmy, żeby zaprosić do siedziby zarządu Huty, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości i pytania dotyczące bieżącej działalności spółki to jesteśmy do dyspozycji. Nie zamierzamy zakłócać tego spotkania, bo jest to pań konferencja prasowa. Zapraszamy do Huty – powiedział prezes Cichocki

– Proszę nie dezawuować osiągnięć swoich poprzedników, bo w szafach, które pan otworzył było mnóstwo gotowych projektów. Dziwię się, że takie wypowiedzi mają miejsce i jest mi smutno z tego powodu, bo 7 lat byłam w Komisji Obrony i bardzo przykładałam się do tego, żeby te projekty miały szansę na realizację i żeby tutaj w Stalowej Woli zaistniało poważne centrum produkcji maszyn dla wojsk lądowych – powiedziała do prezesa Cichockiego była posłanka Renata Butryn.

– Ja nie oceniam moich poprzedników, do oceny pracy zarządu jest rada nadzorcza i akcjonariusze. Z tego, co zdążyłem zauważyć, jesteśmy pierwszym zarządem HSW, który nie zajmuje się polityką, żaden członek tego zarządu nie jest radnym, ani nie występuje na politycznych konferencjach, czy innych spotkaniach związanych z polityką, tylko zajmuje się biznesem. Politycy nie koniecznie bazują na faktach, a warto zadać sobie trud i prześledzić raporty. Raporty na temat spółki są oficjalnie publikowane i w nich są wszelkie dane, czy te dane pani zdaniem są nieprawdziwe? – pytał prezes Cichocki.

– Mamy rozbieżne interpretacje tych danych – odpowiedziała była posłanka Renata Butryn.

Szersza relacja z konferencji ukaże się w następnym wydaniu „Sztafety”, 10 sierpnia.