Koncert zespołu Closterkeller. Wygraj bilety!

W sobotę, 22 kwietnia, zagra zespół Closterkeller . Koncert odbędzie się w stalowowolskim Klubie Labirynt, start o godz. 20.00. Bilety 30/40 zł.

Closterkeller to czołowy przedstawiciel nurtu tzw. „klimatycznego” rocka na polskiej scenie muzycznej. Od lat niezmiennie plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach polskich zespołów rockowych.

Liderką zespołu jest Anja Orthodox – jedna z czołowych, polskich wokalistek rockowych, obdarzona charakterystycznym głosem, charyzmą i manierą wokalną, która uczyniła z niej wzorzec do naśladowania dla wielu młodych wokalistek rockowych także i poza granicami Polski. Teksty Anji – mroczna i pełna metafor poezja stanowią także bardzo ważny atut zespołu Closterkeller. Także i w swych angielskich wersjach, które prezentowane są na zagranicznych koncertach grupy.

W ciągu swojej kariery zespół zyskał miano formacji kultowej na polskiej scenie. Grono słuchaczy Closterkeller jest bardzo szerokie. Jest ceniony zarówno przez starszych jak i młodszych fanów pięknej muzyki od gotyku przez rock do nawet popu. Bierze się to niewątpliwie z dużej różnorodności stylistycznej utworów zespołu. Od czasów debiutu muzyka grupy przeszła ewolucję od chorych, zimno falowych brzmień, poprzez flirt z ciężkim metalem, aż do psychodelicznego, nieco „zakręconego” pop-rocka. A cała ta muzyczna budowla dumnie stoi na potężnym, gotyckim fundamencie.

Closterkeller słynie również ze wspaniałych koncertów. Grupa grała na największych scenach w Polsce, również supportując takie zagraniczne gwiazdy, jak: as Jethro Tull, Cocteau Twins, Clan Of Xymox, Diary Of Dreams, Lacrimosa, Paradise Lost czy Fields of the Nephilim. Występy na żywo to mieszanka spontanicznego rockowego koncertu oraz podniosłej, poetyckiej, niemalże mistycznej atmosfery (co czyni je podobnymi do koncertów zespołów gotyckich). Perfekcja wykonania, doskonałe kompozycje i aranżacje oraz po prostu piękna muzyka czynią z nich niezapomniane wydarzenia!

Zespół ma w dorobku już 15 płyt (w tym 9 pełnowymiarowych albumów studyjnych i 2 koncertowe wydawnictwa DVD). Dwa ostatnie albumy „Aurum” (2009) i „Bordeaux” (2011) wydane przez Universal Music Poland zyskały entuzjastyczne recenzje zarówno słuchaczy jak i prasy muzycznej. We wszystkich najważniejszych gazetach rockowych zdobywały najwyższe oceny.

Klub Labirynt

ul. 1 Sierpnia 11

22.04, godz. 20.00

Bilety : Przedsprzedaż – 30 zł

W dniu koncertu – 40 zł

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY DWIE PODWÓJNE WEJŚCIÓWKI NA KONCERT.

ABY OTRZYMAĆ JEDNĄ Z NICH WYSTARCZY ZADZWONIĆ DO REDAKCJI W PIĄTEK,

21 KWIETNIA, O GODZ. 11.00

POD NUMER 15 642 25 02