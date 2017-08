Koncert rocznicowy

W miniony wtorek w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie odbył się siódmy koncert w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie wystąpili Jakub Gąska – tenor, Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian oraz Anna Drela – narrator.

„Cud nad Wisłą – Bitwa Warszawska 1920” w 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków – to pełny tytuł spektaklu słowno-muzycznego, który stalowowolska publiczność miała okazję wysłuchać 15 sierpnia.

– Nie sposób przy takich okazjach nie oddać głosu najbardziej zainteresowanym czyli bohaterom tamtych wydarzeń, a niewątpliwie największym bohaterem, najbardziej znanym, związanym z odzyskaniem niepodległości i Bitwą Warszawską był Józef Piłsudski. A zatem w słowie wiążącym słyszymy jego wypowiedzi, oryginalne cytaty z wywiadów prasowych, odezw do żołnierzy bądź jego przemyślenia – mówi Anna Drela.

Koncert nawiązuje do przełomowego w historii naszego kraju wydarzenia oraz postaci, która w dziejach naszego narodu odegrała ważną rolę dlatego też część muzyczna spektaklu oparta została głównie na twórczości polskich kompozytorów takich jak Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski czy Fryderyk Chopin. – Muzyka i słowa łączą się, przeplatają, scalają w jedną całość. Anna Drela autorka scenariusza starała się zgrabnie to połączyć. Nie jest tak, że jest słowo i muzyka, momentami muzyka jest ilustracją do tego co jest opowiadane – mówi Jakub Gąska.

Agnieszka Schulz-Brzyska zdecydowała się podczas koncertu nawiązać do twórczości Józefa Wieniawskiego. – Wszyscy znają Henryka Wieniawskiego wielkiego skrzypka, a ten skrzypek miał brata Józefa. Zapomniana twórczość, jego wspaniałe mazurki, polonezy, romanse bez słów. To pierwsze publiczne wykonanie jego mazurków z Opusu 23. Muzyka stylistycznie nawiązująca do muzyki romantycznej – mówiła Agnieszka Schulz-Brzyska.

Artystka podkreślała, że efekt końcowy koncertu to wypadkowa trzech czynników: publiki, wykonawców, miejsca i dlatego bardzo chętnie wraca na występy do Stalowej Woli. – Stalowowolska publiczność to bardzo wdzięczny odbiorca, tutaj człowiek się uskrzydla, to wspaniałe miejsce i ludzie dostarczają dodatkowej energii dzięki temu mimo iż niektóre utwory się powtarza tutaj można zobaczyć je jakby na nowo, odczytać zupełnie inny sens, inną treść – mówiła Agnieszka Schulz-Brzyska.

Kolejny koncert festiwalowy odbędzie się 22 sierpnia, wystąpią Małgorzata Walewska – mezzosopran i Rober Grudzień – organy.