Koncert Noworoczny 2017

[ZDJĘCIA] 8 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się jubileuszowy Koncert Noworoczny. Dla mieszkańców naszego miasta, wspaniałe widowisko muzyczne przygotowała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.

W mroźny, niedzielny wieczór sala Miejskiego Domu Kultury licząca prawie osiemset miejsc wypełniła się po brzegi. Mieszkańcy przyszli jeszcze raz świętować Nowy 2017 Rok, tym razem przy dźwiękach muzyki filmowej.

Maestro Sławomir Chrzanowski wraz z Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej gościł w Stalowej Woli już po raz trzynasty. Tym razem do współpracy zaprosił solistów Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie – Edytę Krzemień i Damiana Aleksandra, którzy zadziwili wszystkich swoimi wyjątkowymi muzycznymi umiejętnościami.

Podczas prawie dwugodzinnego koncertu artyści zaprezentowali muzykę pochodzącą z najsłynniejszych musicali. Widzowie wysłuchali między innymi takich utworów jak: „Phantom of the Opera” z musicalu “Upiór w operze”, “Lovers” z filmu “Dom latających sztyletów”, “You are the one that I want” z musicalu “Grease”, “Till I hear you sing” z musicalu “Love never dies” czy “Memory” z musicalu “Koty”.