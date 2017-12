Przedszkolaki zaśpiewały dla Świętego Mikołaja

[Zdjęcia] Już po raz drugi Przedszkole Prywatne „Ene-Due-Rabe” w Stalowej Woli postanowiło zintegrować naszych najmłodszych. 6 grudnia w Dzień Świętego Mikołaja w Spółdzielczym Domu Kultury odbył się Przegląd Piosenki Mikołajkowej.

- Taka impreza to okazja do integracji przedszkoli ze Stalowej Woli i okolic. Zapragnęliśmy aby był to również czas sprzyjający rozwijaniu dziecięcych talentów oraz wspólnego tworzenia magicznej atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Z racji tego, że jest to przegląd piosenki, wszystkie dzieci zostaną nagrodzone ciekawymi upominkami – mówiła pomysłodawczyni przeglądu Magdalena Szewczyk z Przedszkola Prywatnego „Ene-Due-Rabe”.

Głównym punktem imprezy były występy wokalne przedszkolaków. Dzieci z różnych grup wiekowych od 2,5 do 6 lat występowały z jedną wybraną piosenką przygotowaną specjalnie dla Świętego Mikołaja. Oprócz występów artystycznych w programie były również zabawy mikołajkowe, pokazy chemiczne Bystrzaka – „Zimowe eksperymenty” oraz pokazy sztuczek magicznych. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty samego Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami i słodkościami.