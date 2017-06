Koncepcja żłobko-przedszkola w Stalowej Woli nabiera kształtów

„V” jak Viktoria czyli zwycięstwo. Właśnie w takim kształcie zwycięski Zespół Projektowy AWart zaprojektował nowe żłobko-przedszkole w Stalowej Woli. 22 czerwca w miejscu planowanej inwestycji Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny wraz z członkami komisji konkursowej przedstawił wyniki konkursu na opracowanie Koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej „Miejskie Integracyjne Przedszkole i Żłobek w Stalowej Woli”.

– To jest projekt dotyczący nie tylko koncepcji architektury i wybudowania żłobka i przedszkola z funkcją integracyjną w Stalowej Woli, ale również stworzenia nowoczesnego, placu między blokami, aby pełnił ciekawą funkcję rekreacyjną, sportową dla mieszkańców tego osiedla – mówił Prezydent Nadbereżny.

Nowo powstające żłobko-przedszkole jest najnowocześniejszym i jedynym w Polsce tego typu obiektem o funkcji integracyjnej, który w swoim zapleczu będzie posiadał basen i sale specjalistyczne. Powstanie on w miejscu, w którym funkcjonowało kiedyś przedszkole nr 18, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej naprzeciwko Hotelu Stal.

Zwycięska koncepcja zakłada budowę rozczłonkowanej, zróżnicowanej wysokościowo bryły o nowoczesnym wyrazie. Obiekt składać się będzie z głównego budynku w kształcie litery V, górującego nad trzema, równoległymi do frontu działki, pawilonami. Jak zaznaczają architekci, podstawową ideą zaproponowanej koncepcji Miejskiego Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli było stworzenie architektury przyjaznej, o czytelnej formie i ograniczonej ilości środków wyrazu, która jednocześnie zapewnia harmonijne połączenie bryły budynku z przyrodą kształtującą wrażliwość estetyczną małego człowieka. Istotne jest właściwe wpisanie nowej zabudowy w istniejącą tkankę miejską.

I zdaniem sądu konkursowego ten efekt udało się osiągnąć. – Jedną z zalet tej pracy jest wytworzenie wrażenia, że dysponujemy wystarczającą przestrzenią na wszystko co trzeba było umieścić zgodnie z założeniami konkursu. Całość kompleksu rozplanowano w klarowny i oryginalny sposób. Sale zabaw dla dzieci żłobka czy przedszkola mają swój indywidualny charakter, są wygodne, komfortowe świetnie naświetlone, dobrze usytuowane jeżeli chodzi o strony świata. Mamy przeszklenia, ale one są cofnięte, w niszach, wiec w przypadku gorącego lata nie mamy takiej obawy, że te pomieszczenia będą nadmiernie przegrzane. Każde z tych pomieszczeń należących do sal dla dzieci czy żłobka czy przedszkola mają ekspozycję na indywidualne ogrody, gdzie pracownicy czy wychowawcy mają pod okiem całą gromadkę – tłumaczył architekt Marek Gierulski. W nowym żłobko-przedszkolu mieścić się będą 2 oddziały żłobkowe i 4 przedszkolne.

Oprócz budowy nowego obiektu edukacyjnego, generalną modernizację przejdzie także znajdujący się nieopodal plac między blokami. – Betonowa pustynia, która jest tutaj w środku zostanie bardzo ciekawie zagospodarowana – mówi włodarz Stalowej Woli. Za dostrzeżenie potrzeby zmian w tym miejscu podziękował Prezydentowi Radny tego osiedla Marcin Siembida. – Pragnę podziękować Panu Prezydentowi za dostrzeżenie potrzeb mieszkańców okręgu nr 8. Bardzo się cieszymy, że to nie będzie supermarket a przedszkole i żłobek – polityka prorodzinna jednym słowem – mówił.

Głównym elementem zagospodarowania terenu jest tor do nauki jazdy na rowerze – asfaltowa ścieżka ze skrzyżowaniami, znakami pionowymi i poziomymi, dzięki którym początkujący rowerzysta może nauczyć się bezpiecznie poruszać po mieście. Wewnętrzne przestrzenie toru zaprojektowano jako zielone place z funkcjami dodatkowymi: szachy terenowe, plac do gry w bule, ścianki do graffiti.

Jak zaznaczył Prezydent Lucjusz Nadbereżny, patrząc na sytuację demograficzną Stalowej Woli, potrzebne jest stworzenie nowoczesnego pięknego miejsca dla dzieci w Stalowej Woli w nowej formie. – W tej chwili Miasto Stalowa Wola dysponuje w przedszkolach 1450 miejsc na terenie miasta. W naszych szkołach jest 250 miejsc w oddziałach przedszkolnych. Przy rekrutacji, która zakończyła się nie tak dawno, brakło w stalowowolskich przedszkolach 131 miejsc. To pokazuje jak dużo potrzeba jeszcze wytworzenia miejsc przedszkolnych – mówił włodarz Stalowej Woli. Podobnie sytuacja przedstawia się w żłobkach. – W tamtym roku oddaliśmy do użytku nowy żłobek 65 miejsc, ale brakuje kolejnych – dodaje.

Projekt przedstawiony przez architektów opiewa na kwotę około 7 mln zł wraz z placem zagospodarowania. W tym roku planowane są prace projektowe, w przyszłym natomiast rozpocznie się już budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem placu. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na rok 2019.

Info. www.stalowawola.pl