Komuś w końcu zabraknie pieniędzy

I był pierwszy wiosenny mecz. Stalóweczka pokazała się z jak najbardziej gościnnej strony. Siedzący na trybunach trener Engel uśmiechał się pod wąsem, prosząc sąsiadów z trybuny, by nie musiał komentować tego, co na murawie się dzieje. Nie działo się nic. Działo się za to przy kasach i po meczu. Przy stadionowych kasach był cyrk, bo większość kibiców przyszła za późno. Ostatni, którzy wychodzili ze stadionu mieli za to okazję zobaczenia eskorty autobusu Polonii.

Dwa większe radiowozy nie wiadomo dokąd pilnowały autobusu ze stołecznymi Czarnymi koszulami, które akuratnie grały w czerwonych trykotach. Nie ma chyba kibica w Stalowej Woli, który miałby jakąkolwiek zawiść do Polonii za przegrany mecz. Kibica nie, ale wywiadowcy policyjni mają swoje racje i tak napuszczą oficera dyżurującego, że ten da eskortę bez zapytania o jakiekolwiek podstawy. Po co? To są tylko koszty. Kilkunastu policjantów, którzy przewiozą swoje mundury za kilkunastoma zawodnikami ma frajdę. Ani razu taki pałką nie machnie, a nadgodziny lecą jak manna. W tym czasie na ulicach miasta nie ma munduru. Inaczej mówiąc, płacimy za to, że policja bawi się w podchody.

Pod koniec ub. roku policyjni związkowcy w liście do premier Szydło dali wyraz dezaprobaty podobnym praktykom. „Część polityków, w tym piastujących najwyższe funkcje w naszym państwie, publicznie jako wzór patrioty przedstawia osobę noszącą szalik jednego z klubów, a tak łatwo zapomina o tych, którzy noszą godło na czapce” – czuć było gorycz w policyjnym piśmie. I co z tego zrobili politycy? Nic. Minister Błaszczak nazwał ten list prawie manifestem politycznym. I wożą się policjanci za kibolami. W setkach sztuk ochraniają jakiekolwiek rocznice i obchody, a to wszystko kosztuje. Kosztuje więcej, niż jakiś klub piłkarski zarobi na biletach. Czy tak trudno było zadzwonić do Warszawy i zapytać, czy kibice jacyś przyjeżdżają?

Eugeniusz Przechera