„Kolory” w klubie „Labirynt”

Klub Labirynt w Stalowej Woli zaprasza na koncert zespołu „Kolory”. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 20. Bilety w cenie 15 złotych.

„Kolory” to kolektyw pochodzący z serca Górnego Śląska. Od 2015 roku wspólnie tworzą indie rockowe brzmienia, czerpiąc także inspiracje z innych gatunków muzycznych. Ich pierwsza EP’ka zatytułowana „Vivid” ukazała się w 2016 roku. Zespół zaprezentował na niej pełen energii materiał zamknięty w czterech utworach. Na albumie możemy znaleźć takie utwory jak „How Do You Feel Tonight”, który niedługo później stał się utworem pierwszego video klipu. Wiosną tego roku premierę miał singiel „Too Late”, który zapowiada nadchodzący krążek zespołu. Unikalna energia, jaka powstaje pomiędzy artystami na scenie jest połączeniem muzyki i długoletniej przyjaźni, która łączy chłopaków. Utwory, jakie tworzą rozwijają się z każdym nowym doświadczeniem. Zespół został doceniony m.in. w konkursie „Dzielnica brzmi dobrze” organizowanym przez Katowicką instytucję Miasto Ogrodów, tym samym otrzymał patronat Katowice Miasto Muzyki UNESCO. W 2017 roku zespół zagrał na takich festiwalach jak: Enea Spring Break, Open’er Festival oraz Woodstock.