Kolorowy Dzień Dziecka z „Sokołem”

Moc atrakcji, szeroki program artystyczny, gry i zabawy to wszystko, co w niedzielne popołudnie zostało przygotowane dla milusińskich z okazji obchodów międzynarodowego Dnia Dziecka.Moc atrakcji, szeroki program artystyczny, gry i zabawy to wszystko, co w niedzielne popołudnie zostało przygotowane dla milusińskich z okazji obchodów międzynarodowego Dnia Dziecka.

Jak co roku, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zadbało o to, aby całe rodziny wraz z pociechami mogły spędzić miło czas w Parku Miejskim. Były m.in. zabawy z klaunem Czapeczką, koncert „Bajkowa piosenka” w wykonaniu solistów niżańskiego „Sokoła” oraz wspólne zabawy z „Centrum uśmiechu”.

W trakcie obchodów Dnia Dziecka nie zabrakło także funkcjonariuszy niżańskiej Komendy Powiatowej Policji, którzy opowiadali jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Było również wiele atrakcji towarzyszących takich jak: malowanie buziek, przejażdżki bryczką, wesołe miasteczko, mała gastronomia, pokarz szczudlarzy, czy gra plenerowa „W poszukiwaniu ducha lasu”. Dzieci miały także okazję do tego, aby zagrać w piłkę nożną ze szkółką piłkarską Football Academy Nisko.

Kamila Brzezińska