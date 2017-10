Kolizja na 1 Sierpnia

Wczoraj około godziny 14.15 na ulicy 1 Sierpnia w Stalowej Woli doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych na stalowowolskich tablicach rejestracyjnych. Mężczyzna kierujący pojazdem marki audi a6 wyjeżdżając z parkingu naprzeciwko Miejskiego Domu Kultury i włączając się do ruchu w ulicę 1 Sierpnia nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki lancia w wyniku czego doszło do zderzenia. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.

