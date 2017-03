Kolejny Business Mixer w Stalowej Woli

21 marca o godzinie 17.00 w Hotelu Hutnik w Stalowej Woli odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Business Mixer, współorganizowane przez Stalowy Startup działający przy Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli.

Business Mixer to cykliczne spotkania, podczas których przedsiębiorcze osoby prowadzące własny biznes lub dopiero myślące o założeniu firmy mają okazję do zwiększenia swojej wiedzy dzięki prelekcji wygłoszonej przez gości specjalnych, a także nawiązaniu nowych, ciekawych znajomości podczas sesji networkingowych. Głównym celem wydarzenia jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób oraz prezentacja pomysłów na biznes początkujących przedsiębiorców w ramach organizowanego podczas Business Mixera konkursu na Najlepszy Pomysł Biznesowy. Udział w konkursie daje niepowtarzalną okazję, aby w nieformalnej atmosferze, w gronie ekspertów, partnerów bądź potencjalnej konkurencji zaprezentować swoją inicjatywę biznesową, wymienić się doświadczeniami i pomysłami.

Spotkanie rozpoczyna się od wystąpienia gościa specjalnego. Następnie prezentują się wybrane startupy/początkujące firmy, które mają do dyspozycji 7 minut na prezentację swojego pomysłu. Kapituła konkursu oraz gość specjalny odniosą się do każdego pomysłu, a dodatkowo podzielą się swoim doświadczeniem i obserwacjami, które pozwolą startup’om w rozwijaniu swoich inicjatyw biznesowych. Po części oficjalnej Business Mixer’a następuje część nieoficjalna, gdzie w luźnej atmosferze przy cateringu startupy mogą nawiązać nowe kontakty oraz wymienić się doświadczeniami.

Tym razem gościem specjalnym będzie Paweł Piotrowski – Prezes Tryumf Sp. z o.o.. Swoją przygodę z biznesem rozpoczął w 1991 roku jeszcze podczas studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Obecnie firma, którą zarządza od 20 lat zatrudnia 200 pracowników. TRYUMF to zespół ludzi, którzy każdego dnia pracują z pasją dla swoich klientów, co czyni firmę liderem w branży trofeów sportowych i nagród korporacyjnych w Europie. Rocznie produkuje ponad milion pucharów i 10 milionów medali, które dostarczane są do 42 krajów. Pomimo wszystkich wyzwań i celów Paweł zawsze jest w domu po 16:00 i ma czas dla swojej rodziny oraz swoich pasji – podróży i jazdy na motocyklu.

Przebieg spotkania:

17.00 – Rejestracja gości

17:30 – 17:40 – Przywitanie gości

17:40 – 18:10 – Rozmowa z Gościem specjalnym Pawłem Piotrowskim Prezesem Tryumf Sp. z o.o.

18:10 – 18:50 – StartUp Pitch Contest – wystąpienia StartUpów, z których jury wybierze zwycięzce

18:50 – 19:10 – Ubezpieczenia na życie. Konieczność czy fanaberia? – Aviva Marek Cyrkiel

19:10 – 19:20 – Ogłoszenie wyników StartUp Pitch Contest

19:20 – Rozpoczęcie networkingu i części nieoficjalnej wydarzenia, uświetnionej cateringiem