Kolejna fala upałów

W czwartek i piątek prognozuje się temperaturę maksymalną od 33 do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia: 80%

Ważność: od godz.14:00 09.08.2017 do godz. 19:30 11.08.2017