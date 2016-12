Kolęda w Rozwadowie

[ZDJĘCIA] W piątek 30 grudnia za sprawą wspólnego kolędowania mieszkańcy Rozwadowa jeszcze raz poczuli klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie było również okazją do rozmów na temat rewitalizacji Osiedla.

Mimo niesprzyjającego chłodu, na rozwadowskim rynku nie zabrakło chętnych osób do wspólnego spędzenia czasu przy dźwiękach kolęd. Wszystkich zgromadzonych w świąteczny klimat wprowadziły dzieci i młodzież ze scholi działających przy parafiach rozwadowskich, Piotr Szpara, tenor pochodzący z Rozwadowa oraz sami mieszkańcy. Organizatorzy natomiast zapewnili dla wszystkich ciepły posiłek oraz rozwadowski grzaniec.

Piątkowe kolędowanie było również okazją do rozmów na temat rewitalizacji Rozwadowa. W celu zdiagnozowania jakie potrzeby drzemią w mieszkańcach i w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć, rozdawane były specjalne ankiety.

– Nasze dzisiejsze wydarzenie pod nazwą „Rozwadowskie Kolędowanie” ma na celu integrację mieszkańców naszego osiedla Rozwadów. Jest to drugi, poza osiedlem Fabrycznym, obszar wybrany do rewitalizacji. Rewitalizacja jak wiemy jest to ożywianie, więc naszym zadaniem jest ożywić lokalną społeczność. Dzisiejsze wydarzenie jest oddolną inicjatywą stowarzyszeń rozwadowskich. Chodzi o to, żebyśmy się razem spotkali, śpiewali kolędy, tworzyli jedną rodzinę i razem wypełniali niezapisane jeszcze karty historii tego miejsca tak, aby tworzyć je jak najbardziej przyjaznym rozwojowi – mówiła Anita Ryba, pracownik do spraw monitoringu w Centrum Rewitalizacji przy Urzędzie Miasta Stalowa Wola.

Na koniec spotkania do nieba pofrunęły balony niosące życzenia mieszkańców Rozwadowa.

Organizatorami imprezy byli członkowie oraz pracownicy: Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń, Stowarzyszenia Rozwadowian, Rozwadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Stalowa Wola, Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli, Urzędu Miasta Stalowa Wola.