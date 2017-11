Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa

We wtorek 31 października w jednym z mieszkań w bloku przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli ujawniono zwłoki 32-letniego mężczyzny z raną kłutą. – Sekcja zwłok wykazała, że to nie było samobójstwo tylko, że to było zabójstwo – mówi Adam Cierpiatka, szef stalowowolskiej prokuratury. W piątek 3 listopada zarzut z artykułu 148 KK czyli zarzut zabójstwa prokuratura postawiła żonie denata. – Małżonka tego pana jest sprawcą wbicia tego noża. Bliższych szczegółów z uwagi na dobro postępowania, a zwłaszcza dobro uczestników tego postępowania, a w tym małoletnich dzieci, nie będziemy ujawniać – mówi Adam Cierpiatka. Dodaje, że kobieta nie kwestionuje faktu wbicia noża, natomiast nie przyznaje się do zamiaru zabójstwa. – Okoliczności zdarzenia są bardzo szczegółowo badane – wyjaśnia Adam Cierpiatka. Prokuratura złożyła wniosek o areszt tymczasowy.

