Kierowca z 3 promilami zakończył przejażdżkę w rowie

3 promile alkoholu miał młody mężczyzna, którego nocny powrót z imprezy zakończył się w rowie w Koziarni, kilka domów od swojego miejsca zamieszkania. Początkowo twierdził, że kierowcą był nieznany mu mężczyzna. Po wytrzeźwieniu w policyjnych aresztach przyznał się do kierowana pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Tuż po północy policjanci patrolujący teren Koziarni, zauważyli leżącego na boku, w rowie citroena. W środku siedział młody mężczyzna. Był bardzo pijany. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Oświadczył, że pił alkohol pod sklepem z grupą mężczyzn, a następnie z jednym z nich, jako pasażer wsiadł do pojazdu. Kiedy auto wjechało do rowu nieznany mężczyzna siedzący za kierownicą uciekł.

23-latek z Koziarni został zatrzymany do wytrzeźwienia. Następnego dnia przyznał się do kierowana pojazdem w stanie nietrzeźwości. Tego dnia spożywał alkohol pod sklepem, potem na imprezie u kolegi. W trakcie powrotu do domu wjechał do rowu.

Młody mężczyzna będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.