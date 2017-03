Wielkanocne produkty na jarmarku

Produkty regionalne, pisanki, baranki, palmy, ozdoby świąteczne, wyroby rękodzielnicze. W sobotę 8 kwietnia i niedzielę 9 kwietnia Plac Piłsudskiego zamieni się w jeden wielki, kolorowy kiermasz. Jarmark Wielkanocny będzie świetną okazją, by na kilkudziesięciu stoiskach zaopatrzyć się w pisanki, rękodzieła i dekoracje świąteczne. Swoje dzieła prezentować będą lokalni twórcy. Dodatkową atrakcją będą występy artystyczne dzieci ze stalowowolskich szkół i przedszkoli.

Pierwszy jarmark świąteczny w Stalowej Woli został zorganizowany w grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. – Kiermasz cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zorganizować podobny na Wielkanoc. W wiosennym klimacie będziemy mogli kupić ozdoby wielkanocne czy skosztować tradycyjnych dań. Zapraszamy wystawców do prezentowania swoich zasobów, a mieszkańców do skorzystania z dobrodziejstw, które tworzą – mówi Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Do wystawienia swoich produktów w Jarmarku Wielkanocnym organizatorzy zapraszają artystów, rękodzielników, rzemieślników, stowarzyszenia, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, lokalne gastronomie, wytwórców produktów lokalnych i ludowych, firmy prywatne. Aby wziąć udział w Jarmarku do 31 marca należy wysłać na adres Urząd Miasta ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, przynieść osobiście do pokoju 37 lub drogą elektroniczną na adres: azuchowska@stalowawola.pl wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.

Karta dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta.