Klub Mam w Stalowej Woli zaprasza na pierwszy kiermasz ubranek dziecięcych, który odbędzie się 10 czerwca w godz. 15.00-18.00 przy ulicy Dmowskiego 11.

Celem Kiermaszu jest sprzedaż zalegających ubranek i zabawek dziecięcych, wymiana ubranek i zabawek dziecięcych, zbiórka darmowych rzeczy dla ochronki w Stalowej Woli.

Warunki uczestnictwa w Kiermaszu:

• Kiermasz jest darmowy dla sprzedających i kupujących

• Kupujący nie mają obowiązki zapisów ani rejestracji.

• Warunkiem sprzedawania rzeczy jest zgłoszenie swojego stanowiska przez http://www.uczestnicy.pl/…/kiermasz-ubranek-i-zabawek-dziec… do 8 czerwca 2017r.

• W kiermaszu może wziąć udział każdy.

• Na stanowiskach mogą znaleźć się ubranka do 6 roku życia dziecka oraz zabawki i gadżety niewielkich rozmiarów (przy których nie będzie problemu z transportem oraz prezentacją). Rzeczy te muszą być w stanie min. Dobrym, nadającym się do użytku. Zabawki muszą być sprawne (jeśli są to zabawki na baterie, dobrze jeśli będzie możliwość zaprezentowania działania urządzenia). Nie dopuszcza się rzeczy poplamionych i zniszczonych. Przynieśmy rzeczy takie jakie byśmy sami chcieli kupić.

• Będzie możliwość oddania rzeczy „za darmo”. Kto będzie chciał niech z nich korzysta. Pozostałe rzeczy zostaną oddane na rzecz potrzebujących.

• Organizator nie zapewnia żadnych miejsc na rozłożenie rzeczy, więc zaleca się, aby sprzedający wzięli swoje ławki, stoiska, wieszaki tak aby możliwa była jak najlepsza prezentacja przyniesionych rzeczy. Organizator zobowiązuje sprzedającego do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

• Przygotowywanie stoiska będzie możliwe od godziny 14. O 15 zaczyna się kiermasz i uprasza się o wcześniejsze przygotowanie swojego miejsca

• Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

• Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.

• Organizator nie odpowiada za formę płatności ustalaną między wystawcą a kupującym. Wystawca odpowiada za przedstawienie ceny, jej wysokość i formę zapłaty. Organizator nie ingeruje w ceny, ani nie bierze odpowiedzialności za wszelkie transakcje.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

• Na terenie kiermaszu ubranek obowiązuje zakaz:

• używania otwartego ognia, eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów łatwopalnych, oraz 30 cm od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża, korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść